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社會 社會焦點 保障人權

獨／防疫旅館老闆還原4死大火現場！要房客別出房門⋯曝損失千萬

記者李忠憲／彰化報導

彰化喬友大樓昨（6月30日）發生嚴重火警，造成消防員陳志帆以及百香果商旅防疫旅館3名住客不幸身亡。對此，喬友大樓主委、百香果商旅老闆蔡進峰今（1日）接受訪問還原火災情況，並表示目前僅知2樓起火，不知詳細原因，但認為自己也算是受災戶，粗估損失可能有1000萬元。

▲▼百香果商旅老闆蔡進峰受訪還原現場。（圖／記者李忠憲攝）

▲百香果商旅老闆蔡進峰受訪還原現場。（圖／記者李忠憲攝）

喬友大樓曾是彰化市最熱鬧的地標，惟因管理問題、商機不振，且歷經三次火災，大樓設施老舊、損壞還堆滿雜物，被當地人戲稱是「蚊子館、鬼屋」然而，沉寂許久的大樓2019年在所有權人組管委會組織下，重修活化自救，身為主委的蔡進峰投入6000萬，買下6至9樓改建成「百香果商旅」，直到新冠疫情爆發後則改為防疫旅館。

針對突如其來的大火，蔡進峰受訪表示，據他所知，起火點位於2樓，該處電表沒關，但無堆放雜物，目前沒人知道確切的起火原因，而2樓所有權人非常多，約有2、30個人；火災當下，他與員工聽到警報聲，先是趕緊到一樓查看，接著喊「濃煙密布，你們不能下來」，因為如果房客們都下樓，可能會在樓梯間嗆到，但也不能搭電梯，若遇停電，待在小空間嗆到恐怕會馬上死，只好要求房客等待救援。

▲▼驚悚畫面曝！彰化喬友大樓惡火　9樓18人受困「用手機燈」求救。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼因為濃煙密布，蔡進峰要求房客先別下樓，留在原地等待救援。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼彰化惡火吞喬友大樓！1消防「失去生命跡象」　同袍跪地CPR全場鼻酸。（圖／記者唐詠絮攝）

蔡進峰表示，旅館內的設備都有依照營建署法規裝修，窗簾、壁紙也都是防焰的物品，火災發生時，皆有發揮功效；此次火災他也算是受災戶，粗估損失可能有1000萬，雖然有保約1、2000萬元的保險，「有人死掉了，其實還是不夠賠」。

因為有進火場協助引導房客逃生，蔡進峰坦言，自己雖然沒有睡，但在救災過程學到一課，且在救火的實景裡面跑上跑下，內心感到很震撼，很感恩我們救火兄弟；至於勇消陳志帆為什麼會被嗆昏等情形，蔡進峰說，這部分他不太清楚，應要詢問消防員，2人並沒有見過面，他只知道我們消防兄弟很團結，在協助社會大眾。

▼蔡進峰粗估這次損失可能千萬。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼喬友大樓火警照。（圖／記者李忠憲攝）

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