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台東鄉親心聲獲回應　衛福部台東醫院今恢復門診

▲衛福部台東醫院1日起恢復部分門診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲衛福部台東醫院1日起恢復部分門診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣連續多日「嘉玲」，衛福部台東醫院1日起恢復部分門診及領取慢性處方箋業務，首日近150位民眾完成預約掛號及領取慢性處方箋藥物，服務台東鄉親。

時隔33天，1日早上9:00，當第1聲「叮咚」這再也熟悉不過的卻睽違已久的聲音在門診處響起，正式宣告部東恢復部分門診及領取慢性處方箋業務，持續服務台東鄉親及弱勢民眾；這一等，對部東所有同仁而言，彷彿等了如同一世紀這麼漫長。

衛福部台東醫院恢復門診的第1天，包含身心科、中醫科、內科、外科以及台東唯一的旅遊醫學門診等，共15個診次開診；台東醫院全體同仁，在尚未開診前做完最後一次的巡查後，即開啟恢門診首日的服務。首日預約掛號即達138位民眾，並有4位民眾順利透過預約取得慢性處方箋用藥，鄉親們的需求，部東一直謹記在心。

▲衛福部台東醫院1日起恢復部分門診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲衛福部台東醫院1日起恢復部分門診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

長期關注台東鄉親及弱勢民眾福祉的劉櫂豪立法委員及廖國棟，也特地致贈象徵美好、高貴、善良的蘭花盆栽，並送上對部東的期許與祝福：「任重道遠，顧好台東，部東同仁辛苦了！」及「博愛濟群」，祝福部東能持續堅守崗位，守護台東鄉親的健康。

自即日起，部東恢復部分門診及領取慢性處方箋等業務；門診每個診次不超過20人，僅限電話及網路預約方式，不接受當天現場掛號；同時民眾就醫門診大門改至更生路與五權街口側門進出。預約掛號專線:(089)324112分機1151、1153；網路預約掛號： https://netreg01.tait.mohw.gov.tw/OINetReg/OINetReg.Reg/Reg_NetReg.aspx?fbclid=IwAR0k7OA5Q_Tjm_GqaJDrXf6GXfR59DNoO6W21PrbonspbybtmNKDZJw-nSg。


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