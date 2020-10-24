在背上跳舞的金手指！醫師廖崇淵精準觸診　護東岸學童脊椎健康

▲醫師廖崇淵篩檢學童脊椎側彎的目光非常犀利。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

衛福部台東醫院在東海岸的學童健康檢查告一段落，兒科醫師廖崇淵用兩根手指觸診初步篩檢脊椎側彎，被譽為「在背上跳舞的金手指」。

「來，身體向前傾，雙手盡量向下垂喔」，廖崇淵會先引導國中小學童做「亞當前彎」，請受試者向前彎腰至90度，兩手平肩下垂，讓整段脊椎呈現一條直線在他眼前，目視有無上背左右高低不一或明顯凸起，然後再伸出左手食指和中指，用指腹輕輕地順著脊椎往下滑，靠著敏銳的手感和經驗初步判斷他們的脊椎有無異常。

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廖崇淵說，醫師在診間通常可以指示病患脫掉上衣進一步判斷脊椎發育狀況再以X光確診；但學童健檢都在學校健康中心進行沒有科學儀器輔助，一場學童健檢可能有近百位學童，觸診成為初步評估最實際的方式；隨行的護理師形容廖醫師的手指「好像在背上跳舞」，尤其各種校隊運動量大，動作也激烈，平常難以發現的上背和下背異常，健檢時幾乎無所遁形。

前往現場關心學童健康的台東縣議員許進榮也指出，過度使用3C產品加上姿勢不良，比如關燈躺在床上低頭滑手機，大人小朋友往往慢性受害卻沒發覺；部東醫院社區健康中心護理長陳美玲也說，健檢團隊發現近年來手機人手一支，的確影響到學童的視力和脊椎發展，健檢時都會提醒學童，盡量用運動取代手機不離眼的習慣。

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