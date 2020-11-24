　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

身心病友東醫開畫展！自畫像有「動漫」風　醫師驚艷買下珍藏

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲白永恩基金會油畫第一把交椅阿龍，介紹揭展畫作，排灣勇士以長茅和盾牌守護族人部落。(圖台東醫院提供，下同)

白永恩基金會油畫第一把交椅阿龍，介紹揭展畫作，排灣勇士以長茅和盾牌守護族人部落。(圖台東醫院提供，下同)

記者王兆麟／台東報導

衛福部台東醫院124周年院慶，在秋冬防疫專案前夕登場，邀請白永恩基金會台東辦公室的身心病友展出畫作；其中全壁面展出的病友自畫像極具動漫風格，讓醫護和民眾驚豔大呼，「這真的是身心病患畫的嗎？」

▲白永恩基金會油畫第一把交椅阿龍，介紹揭展畫作，排灣勇士以長茅和盾牌守護族人部落。(圖台東醫院提供，下同)

東醫院124周年院慶，首度攜手白永恩基金會的身心病友展出畫作。

基金會病友中，最早被台東專校農經科退休老師黃東明啟蒙的許文龍（阿龍)，在揭展儀式上說明自己的作品「戰舞」，科幻風格的排灣勇士手持長矛和盾牌守護南迴線的族人、土地，與百年歷史的部東醫院照護民眾健康的精神不謀而合；阿龍費盡心力說出一段練習已久的完整介紹，受到來賓如雷掌聲；部東醫院身心科主任顏銘漢上班前經過藝廊時眼睛一亮，當場買下30號作品「獵人的故事」之外，還拍照上傳社群媒體，呼朋引伴一起支持購買。

▲白永恩基金會油畫第一把交椅阿龍，介紹揭展畫作，排灣勇士以長茅和盾牌守護族人部落。(圖台東醫院提供，下同)

白永恩基金會的孟綺自畫像，是部東院慶中售出的第一幅畫作，購買人不願透露姓名。

坐在輪椅上的孟綺是重度心智障礙，但她的自畫像在佈展時期就被訂購，購買人是一位不願透露姓名的年輕女性，看到作品的第一眼大讚「So Sweet！」院方描述畫作和孟綺的模樣幾乎一模一樣，購買人大方現金付價。

部東院慶展出20多幅畫作的中央走道，依排灣族母語命名為「ni ima藝廊」，ni為「屬於」、ima為「誰」之意，寓意讓身心病友找到屬於自己的家和創作園地，展期至110年春節過後，義賣所得將全數交由白永恩基金會照顧身心病友。

►他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
高嘉瑜停最慘車位「前後兩根柱子間」　她驚：怎辦到？老司機解惑
保時捷「車牌7號碼」霸氣曝車主秘密　路人大驚：他家開銀行！
台男最愛DIY縣市大調查！　這地方「每天超過一次」奪冠
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2020年桃園環保團購站總銷售金額成長一倍　中聖里全市最高

全球獨家獎勵！　Pokémon GO公布台南市贏得當日AR Mapping城市競賽！

賴清德說好的國際影城呢？　藍軍怒轟拿李安等名人來呼弄台南人

宅經濟當道　中部老字號食品業者進攻拌麵市場　

快訊／彰化市今晚「送肉粽」儀式！里長曝光路線：生人迴避

台南市議會各黨團願意加開臨時會審預算　黃偉哲十分感謝

孟庭葦陪你倒垃圾！貝多芬誕生250周年　花蓮市垃圾車首搭改編曲

身心病友東醫開畫展！自畫像有「動漫」風　醫師驚艷買下珍藏

竹蓮市場環保袋租借機　購物「袋」著走環保又時尚

南寮旅服中心大改造　2樓高溜滑梯打造親子新樂園

蔡依林合體頑童《PLAY我呸》《幹大事》REMIX　「私下保持社交距離」全程零對話XD

街訪大學生「最討厭的YouTuber」　爭議大惹人嫌...孫生、小玉都上榜

高嘉瑜閨房照曝光！衣服山快崩塌　枕頭泛黃已用10年...她：冰山一角

誰打破花瓶？孩子沒承認還栽贓　媽放話沒收PS5！兒子秒說真話

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

蘇大媽搭客運被拒載狂嗆站務員　跳針譙警：你有什麼資格講這些

闖「待轉大富翁現場」迴轉被攔　他問兩次可以嗎？警盯上：熄火

違停別人家怕被拖「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：跟車主勸導還會罵人

陳漢典「臉被電+模仿6人」Lulu笑慘　大熱門CP初次見面...一起模仿蔡頭！

2020年桃園環保團購站總銷售金額成長一倍　中聖里全市最高

全球獨家獎勵！　Pokémon GO公布台南市贏得當日AR Mapping城市競賽！

賴清德說好的國際影城呢？　藍軍怒轟拿李安等名人來呼弄台南人

宅經濟當道　中部老字號食品業者進攻拌麵市場　

快訊／彰化市今晚「送肉粽」儀式！里長曝光路線：生人迴避

台南市議會各黨團願意加開臨時會審預算　黃偉哲十分感謝

孟庭葦陪你倒垃圾！貝多芬誕生250周年　花蓮市垃圾車首搭改編曲

身心病友東醫開畫展！自畫像有「動漫」風　醫師驚艷買下珍藏

竹蓮市場環保袋租借機　購物「袋」著走環保又時尚

南寮旅服中心大改造　2樓高溜滑梯打造親子新樂園

「劉備愛抱怨、孔明都靠別人」！《新解釋．三國志》開拍笑到抖

兒子太帥「懷疑非親生」！爸崩潰做4次親子鑑定　結果傻眼了

三倍券倒數！來高雄消費最划算　iPhone12、Gogoro等你抽回家

2車碰撞！賓士男囂張嗆1句...外送員撂同事助陣狂揍　網笑：活該

當家男主播被爆性騷擾嫩妹！　公視台語台：絕不容許有心人潑糞

2020年桃園環保團購站總銷售金額成長一倍　中聖里全市最高

海軍：潛艦國造裝備評選制　代理商與仲介商不得介入

CNN參戰52台補位之爭！　「兩大優勢」加持競爭進駐蛋黃區

伍佰大喊她名字「金馬收視奪冠」！　法蘭首入圍獲獎：睡醒才相信

「別再這麼獨裁霸道」　朱立倫轟：謙卑二字已不存在於民進黨

萌娃逛街「認錯爹」緊牽假人　 轉頭看親爸一臉錯愕：你是誰

地方熱門新聞

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

即／彰化今晚「送肉粽」　生人迴避

桃園景福宮舉辦「2020祈雨法會」

家門前廟會狂放炮！嬤怒噴水反擊陣頭

彰化男不滿讓步會車　掏槍判刑5月

2020勤美誠品綠園道聖誕節登場

阿里山神木下馬拉松1選手休克 急救恢復心跳

他攔我3次！男抓闖紅燈騎士反被刺殺

隱藏版好市多曝光　高雄人低調買爆

王彩樺化身「植愛女神」　助弱勢送禮到植物人家

台南停車場佛爆！停一個小時8元

桃園青年表藝月12/12登場　發掘表藝人才

男剝蝦一半倒地斷氣！店家目睹全收驚

台中盃街舞大賽12/5、6登場　首度增列兒童組賽程

更多熱門

相關新聞

奇美醫院攜手奇美博物館共推「藝術治療」

奇美醫院攜手奇美博物館共推「藝術治療」

奇美集團創辦人許文龍曾說，醫院與博物館是奇美集團留給台灣社會永續存在的禮物，因為擁有強健身體與美好心靈才是幸福人生；奇美醫學中心與奇美博物館為落實許創辦人追求身心健康的目標，今年首度攜手合作，結合彼此專業資源，共推「藝術治療」計畫，並舉行成果發表。

Daniel Wong不做衣服改畫米奇！

Daniel Wong不做衣服改畫米奇！

金手指神準　兒科醫師守護東岸學童脊椎健康

金手指神準　兒科醫師守護東岸學童脊椎健康

張忠謀夫人張淑芬首場個人畫展南美館展出

張忠謀夫人張淑芬首場個人畫展南美館展出

憂鬱症影響患者身心甚巨

憂鬱症影響患者身心甚巨

關鍵字：

身心病友台東醫院畫展自畫像動漫醫師驚艷阿龍

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

熊熊內湖爬山穿超辣！　野外脫衣

陽明大學驚傳學生墜樓！她崩潰PO文：救救我們

即／中鋼運通主管「獨爬高雄柴山」失聯8天...曝屍峭壁

婁峻碩焦凡凡「和平談分手 」網討真相

即／陳艾琳老公持大麻煙油被捕

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

快訊／屏東小姊弟「接連出事」1死1傷　社會處通報檢警調查

26歲獻初夜！被嫌「搗麻糬」　網讚：人才

幫CPR救回！同事嗆告「太用力傷到我」

蔡桃貴解答胎內記憶！

泰貴妃1443張清涼「露毛照」外流

阿嬤腳冷借襪穿　孫一看崩潰

台中噁爛師裸拍PO網　國小教室狂曝下身

真正無殼立委在這！他長年租1.5萬房擠全家

老公沉迷手遊「不管男嬰嗆到」　母子俱亡

更多

最夯影音

更多
蔡依林合體頑童《PLAY我呸》《幹大事》REMIX　「私下保持社交距離」全程零對話XD

蔡依林合體頑童《PLAY我呸》《幹大事》REMIX　「私下保持社交距離」全程零對話XD
街訪大學生「最討厭的YouTuber」　爭議大惹人嫌...孫生、小玉都上榜

街訪大學生「最討厭的YouTuber」　爭議大惹人嫌...孫生、小玉都上榜

高嘉瑜閨房照曝光！衣服山快崩塌　枕頭泛黃已用10年...她：冰山一角

高嘉瑜閨房照曝光！衣服山快崩塌　枕頭泛黃已用10年...她：冰山一角

誰打破花瓶？孩子沒承認還栽贓　媽放話沒收PS5！兒子秒說真話

誰打破花瓶？孩子沒承認還栽贓　媽放話沒收PS5！兒子秒說真話

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面