身心病友東醫開畫展！自畫像有「動漫」風　醫師驚艷買下珍藏

▲白永恩基金會油畫第一把交椅阿龍，介紹揭展畫作，排灣勇士以長茅和盾牌守護族人部落。(圖台東醫院提供，下同)

記者王兆麟／台東報導

衛福部台東醫院124周年院慶，在秋冬防疫專案前夕登場，邀請白永恩基金會台東辦公室的身心病友展出畫作；其中全壁面展出的病友自畫像極具動漫風格，讓醫護和民眾驚豔大呼，「這真的是身心病患畫的嗎？」

▲東醫院124周年院慶，首度攜手白永恩基金會的身心病友展出畫作。

基金會病友中，最早被台東專校農經科退休老師黃東明啟蒙的許文龍（阿龍)，在揭展儀式上說明自己的作品「戰舞」，科幻風格的排灣勇士手持長矛和盾牌守護南迴線的族人、土地，與百年歷史的部東醫院照護民眾健康的精神不謀而合；阿龍費盡心力說出一段練習已久的完整介紹，受到來賓如雷掌聲；部東醫院身心科主任顏銘漢上班前經過藝廊時眼睛一亮，當場買下30號作品「獵人的故事」之外，還拍照上傳社群媒體，呼朋引伴一起支持購買。

▲白永恩基金會的孟綺自畫像，是部東院慶中售出的第一幅畫作，購買人不願透露姓名。

坐在輪椅上的孟綺是重度心智障礙，但她的自畫像在佈展時期就被訂購，購買人是一位不願透露姓名的年輕女性，看到作品的第一眼大讚「So Sweet！」院方描述畫作和孟綺的模樣幾乎一模一樣，購買人大方現金付價。

部東院慶展出20多幅畫作的中央走道，依排灣族母語命名為「ni ima藝廊」，ni為「屬於」、ima為「誰」之意，寓意讓身心病友找到屬於自己的家和創作園地，展期至110年春節過後，義賣所得將全數交由白永恩基金會照顧身心病友。

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