只花44天就控制疫情！日本人讚「台灣好猛」　網揭1關鍵：個性有關

▲疫情當前民眾自主封城，街頭一片冷清。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

全國三級警戒持續44天，但近日疫情逐漸趨緩，今日全台新增確診人數下降至47人，16縣市零確診，有網友表示，身邊的日本友人很驚訝，台灣竟然在爆發沒多久後，而且還在沒有鎖國封城的情況下，就控制住疫情，還說要親自到台灣一探究竟，貼文一出，不少網友指出，因為台灣人怕死，所以很自律認真防疫。

原PO在PTT發文，疫情爆發之後，指揮中心緊急在5月19日宣布全國三級警戒，過了一個半月，疫情漸漸趨緩，日本友人看到後讚嘆不已，「而且還是在沒強制封城，鎖國那些極端手段的情況之下」，還打算要到台灣看看，激動地問他「台灣是怎麼做到的啦！」

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▲網友認為，是全台灣民眾的功勞。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少人認為是全台灣人的功勞，「全國人民都很配合防疫，加上辛苦的醫護才做到」、「雙北認真防疫才沒造成指數型成長」、「靠大家自主居家」、「雙北市長居首功，各縣市長也很努力」、「應該是全台民眾多數自律是關鍵啦」、「封鎖餐飲服務業」、「因為台灣人超怕死，怕死性格造就了抗疫強國」。

還有網友透露，「我住在荷蘭的朋友也這樣說，她說台灣可以這麼短的時間壓下來，防疫能力絕對在世界頂端，台灣自己要有信心」。不過也有網友酸，「就犧牲底層人民的生活和經濟啊」、「還沒沒清零之前都是假的，別太自滿」、「現在沒疫苗可打，只能自己保護自己」、「跟他說死亡率，會更讚嘆」、「一個疫苗都沒得打的地方讚嘆個屁」。