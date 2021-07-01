7／12解封有譜！陳時中：正在規劃「不同行業的應變指引」

記者嚴云岑／台北報導

全國三級警戒持續至7月12日，但隨著疫情趨緩，各界紛紛喊出解封或微解封。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前仍以疫情控制為主，對於7/12之後的降級規劃，有參考WHO及各國相關數字，會陸續公布各行業指引，讓開放後產生疫情能獲得及時控制。

陳時中表示，對於警戒降級的規劃，是朝向有開放後發生疫情，怎麼能夠即時因應，因此在這段時間，會訂定各個行業的指引，讓在平常人員管理、人流上班與健康監測、環境清消都能達到一訂標準，以利開放後產生疫情後有辦法因應。

「現在大家都覺得，有疫情就等衛生局疫調安置，但行政都有空窗期。」陳時中說，希望解封後一旦通知單位有確診，各行業老闆都能有即時因應與準備，像昨天就有公佈批發市場指引，接下來也會公布餐飲業，其次是市集、夜市，主管單位也要負責做相關教育訓練。

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陳時中另提到，疫情目前看起來是穩定，準備也要來做，但到底要不要降級，還是要看整體疫情是否能掌握。像是最近幾個比較大案子，北農與環南市場，也都開始做採檢，屏東案子也沒有外擴，對社會威脅也沒這麼大，每個人都要做好準備。

行政院發言人羅秉成1日於院會後記者會表示，此階段仍依指揮中心判斷，目前沒有規劃解封或微解封，若各部會有需求可提出專案申請，由指揮中心決定。

至於712之後是否可能解封或微解封，羅秉成回應，指揮中心會視疫情發展變化評估，目前沒有微解封或解封的規劃，而指揮官陳時中先前也表示，若各部會有需求，可提出專案申請，讓疫情指揮中心決定。