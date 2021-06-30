周玉蔻節目中嗆「炸民進黨中央黨部」　警不排除傳喚到案

▲周玉蔻和館長大戰，還揚言若民進黨再不跟館長斷乾淨，就要炸黨部，中正一分局表示不排除傳喚周到案。（圖／翻攝自臉書）



記者邱中岳、林冠吟／台北報導

資深媒體人周玉蔻29日在寶島聯播網上，呼籲民進黨要和館長「陳之漢」切斷關係，還揚言若不切斷，就要到「炸掉中央黨部」。由於周玉蔻的言論可能涉及恐嚇危害公眾安全罪，中正一分局也展開調查，表示目前已將蒐集的情資報請檢察官指揮偵辦，不排除傳喚周玉蔻到案說明。

據了解，23日館長陳之漢在直播痛罵周玉蔻是「超級大綠蛆」，更勸民進黨要把側翼管好「用狗鍊把他們栓好」，引發周玉蔻不滿，29日在寶島聯播網其所主持的「新聞放鞭炮」節目中，表示民進黨應和館長斷乾淨，揚言不斷乾淨就要「炸掉中央黨部」，館長也怒嗆「阿姊啊！妳一定要炸喔！」，更譏諷回應他還一定就要找民進黨人士來直播，最後還呼叫警政署「這個警政署不用辦嗎？趕快去辦她啊，恐嚇耶！」

▲對周玉蔻的言論，中正一分局表示正在收集情資中，不排除傳喚周玉蔻到案。（圖／記者邱中岳攝）



由於周玉蔻揚言要炸民進黨中央黨部的言論，可能涉及恐嚇危害公眾安全罪，中正一分局表示，在接獲相關情資後，已整理相關資料報請檢察官指揮偵辦，不排除傳喚周玉蔻到案說明。

回顧整起事件，先是館長陳之漢日前在直播上痛罵周玉蔻是「超級大綠蛆」，根本是「民進黨的打手」，要民進黨把側翼管好，「用狗鍊把他們栓好」。言論一出讓周玉蔻大為光火，29日在自己的節目上回擊，痛罵館長是「什麼屁」，還鄭重警告民進黨，誰敢再跟他（指館長）來往，尤其是林飛帆等搞網路的，要去蹭他的聲量，將來民進黨亂搞就要變成「周大刀」，要一路「殺到底」，揚言要炸掉民進黨中央黨部。

館長陳之漢聽聞後回酸「阿姊啊！妳一定要炸喔！」，還向警政署喊話「這個警政署不用辦嗎？趕快去辦她啊，恐嚇耶！」，更形容周玉蔻是小學生，「都吃到那麼多歲了」，只准某人跟自己好，不可以跟別人好，要她「心胸寬大點」。