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「放火」裸跪過程曝　青青噤聲打包行李…男友綠光罩頂逼他脫光

▲▼放火(左)曾擺出揹手下跪姿勢，自嘲在青青(右)住處過夜遭恐嚇的經歷。（圖／資料照）

▲放火(左)曾擺出揹手下跪姿勢，自嘲在青青(右)住處過夜遭恐嚇的經歷。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

Youtuber「放火」去年到網紅「青青」住處過夜，結果只穿著四角內褲被青青男友陳罡勳抓包，被迫脫光下跪道歉，疑似遭設局仙人跳，但檢察官調查發現，當時青青被陳罡勳喝令收拾行李搬家，青青不敢出聲只能在一旁默默打包，放火則是為免遭毒打，主動提出要用錢擺平，雖然贖回不雅影片，但因放火報警，陳罡勳不滿，又把側拍照片上傳網路。

放火(李育群)在2020年9月16日和青青(吳雲青)參加烤肉趴之後，一起搭車到青青住處，根據青青先前透露，她曾告訴男友陳罡勳，會有姊妹到家中，沒想到隔天(17日)凌晨，陳罡勳突然回家，一進門就看到青青和只穿著四角內褲的放火，陳罡勳立即綠光罩頂，怒不可抑地接連找了4名友人到場助陣。

雖然放火和青青都強調只是借地方休息，但陳罡勳等人不相信，威脅要對放火動手，放火因此提出願意付錢解決誤會的建議，陳罡勳的朋友們因此陸續離開，只留下友人蔣家豪，蔣拿出因為工作習慣而放身上的本票，讓放火簽下共30萬元，並由放火聯繫導演友人籌錢。

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▲陳罡勳因不滿放火報警，所以把側拍放火裸跪的不雅照上傳網路。（資料照／記者邱中岳攝）

在過程中，陳罡勳為了洩憤，逼放火連內褲都脫掉，赤裸身軀、揹著雙手、下跪道歉，並由蔣家豪持手機拍下道歉影片，陳罡勳拿自己的手機在一旁側拍照片，照片中還拍下陳罡勳自己的鞋子，至於青青因為被陳罡勳的怒氣震攝，只能聽從陳的命令，在一旁收拾打包行李，完全不敢吭一聲。

最後陳罡勳帶著放火和導演友人見面，收下友人準備的25萬元後，把30萬元本票以及用來拍下跪道歉片的手機都交給放火，沒想到放火隔了幾天去報警，陳罡勳為了報復，又把自己側拍的放火不雅照上傳網路。

檢察官調查後認定，放火是在遭恐嚇安危的情況下，主動提議付錢，並非遭到強盜，因此依逼人拍不雅影照的強制罪、恐嚇取財等罪，起訴陳罡勳、蔣家豪，另外陳罡勳上傳裸跪照片，則涉嫌散布猥褻物品以及妨害他人名譽2罪，至於青青不知道放火將遭羞辱等情節，自始都不是遭調查的被告。

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