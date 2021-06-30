找不到兒子轉向老母親索賠　惡煞撂人砸機車下場曝

▲台中一名姚姓男子不滿黃男毆打他後避不見面，轉而找上黃母討公道，砸毀物品並恐嚇黃母，依恐嚇罪判處有期徒刑4月。（示意圖，與本案無關／免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／台中報導

台中一名姚姓男子與黃姓男子發生衝突，遭黃男打傷頭部，2人因賠償事宜未有共識，事後黃男更遲遲不肯出面，姚男心有不甘，竟撂人找上黃男的母親，不斷對黃母叫囂要其兒子出面，更動手砸毀黃母放在屋前的機車龍頭、洗衣機等，事後還傳訊息威脅黃母，若兒子不出面，還會再來，讓黃母心生恐懼，報警處理。台中地院審理後，依恐嚇罪判姚男與陳男等主嫌應執行有期徒刑4月，其餘共犯拘役40日到55日，緩刑2年。

判決書指出，姚姓男子與黃姓男子為宅配公司前同事，2人一次因故發生口角和肢體衝突，姚男指出黃男打他，讓他頭流血，事後因賠償事宜遲遲談不攏，黃男疑似又避不見面，讓姚男心生不滿，撂上10多人直奔黃男的住處要黃男母親「出來面對」。

姚男等人抵達後，先是在黃男的住處前不斷大聲叫囂，要黃男出面，黃母聽到聲響後下來察看，認為他們找錯地方，姚男對黃母表示「你兒子打破我的頭，叫他出來看要如何處理...」。黃母回應並不知道相關事項後，卻意外激怒姚男，姚男對她大吼「你不要裝了，你兒子打破我的頭你會不知道」，而直接動手砸毀黃母放在屋前的機車龍頭、洗衣機、洗手台與金爐等，事後還傳訊息給黃母，表示「所以你的意思又要拖，還是我們今天過去你那邊一趟？」，讓黃母心生畏懼，報警處理。

法官審理後根據證人證詞等證據顯示，黃男曾要友人傳訊息給黃母，表示因為黃男避不見面，要黃母把黃男找出來，不然就要黃母賠償，顯見姚、黃2人確實有發生互毆衝突，且姚男因此受害。

不過法官認為，姚男在衝突發生後不思循正常途徑解決，僅因和解未成，就夥同一眾人等前往黃母住處恐嚇、砸毀物品，意圖達到索賠的目的，依恐嚇罪等判處姚男與另一名共犯陳男應執行有期徒刑4月，得易科罰金；其10餘人共犯等，也依恐嚇罪，分別判處40到55日拘役，得易科罰金。

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