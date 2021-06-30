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社會 社會焦點 保障人權

奧客飆五字經嗆：混哪的？手搖杯店長回「你爸我在地的」竟挨告

▲▼50嵐門市照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲北市陳男前往50嵐購買飲料，不滿等太久竟對店長怒嗆一連串髒話提告後反被起訴。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市陳男前往內湖50嵐瑞光店欲買飲料，僅因店員請他等候一下，竟暴怒嗆「不想做可以離職」。當汪姓店長與他溝通時，雙方起口角，陳男竟對店長罵「幹你娘機掰」等，更劈頭問「混哪裡的啊」，汪男即回「你爸我在地的」。警方到場處理後雙方互相提告。士林地檢署偵結後，認「你爸我在地的」非恐嚇，予以汪男不起訴處分。

今年1月13日下午6時許，陳男前往內湖區50嵐瑞光店，因不滿店員請他稍等，竟嗆「不想做可以離職」，店員當下未做回應，甚至幫陳男點好飲料。此時陳男超兇追問「為什麼那麼久」，汪姓店長聽見走出來，請陳男不要這麼兇，雙方便起爭執，陳男甚至直接敲打櫃檯桌面，叫店長出去單挑。

警方到場後，陳男向警員表示爭執過程，汪男基於恐嚇、公然侮辱犯意，以「幹你娘」、「機掰」等語嗆他，導致他心生畏懼認為汪男在恐嚇他，當下2人互相提告。

▼陳男不滿買飲料等太久，竟直接在店家開嗆。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲▼生氣,暴怒,憤怒,髒話。（圖／免費圖庫pakutaso）

何姓店員警詢時表示，因前一位顧客點較多杯飲料，她請陳男稍等，豈料陳男就不太開心，當她詢問陳男喝什麼，陳男直接嗆她「不想做可以離職」，並強調當下店長出面安撫也與陳男起爭執，店長同時也請他們報警，但不太記得雙方有無辱罵髒話。

偵查時，汪男堅決否認，辯稱「是我遭陳男辱罵！」經檢察官當庭勘驗現場監視器畫面光碟可見，告訴人陳男有以「幹你娘臭俗辣操你媽的俗辣」、「幹你娘機掰」等語言辱罵汪男（另案起訴中），當陳男對汪男問「混哪的啊」等語後，汪男則回「你爸我在地的」等語，除此之外，並無明顯聽見汪男有陳男指控的髒話言語事實。

對此檢察官認「你爸我在地的」並非侮辱或恐嚇言論，陳男也提不出其他積極證據，故認罪嫌不足，予以汪男不起訴處分。

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