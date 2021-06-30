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青青涉仙人跳真相曝！「放火」遭逼脫光道歉　檢警靠這件事相信她

▲青青突說網紅圈就是不法和八卦。（圖／翻攝自青青IG）

▲網紅青青曾遭外界質疑設局仙人跳「放火」，但檢警調查相信她並不知情。（資料照／翻攝青青IG）

記者劉昌松／台北報導

Youtuber「放火」去年在網紅「青青」住處過夜，被青青男友撞見，因此裸身下跪道歉賠償25萬元，外界一直質疑青青和男友設局仙人跳，但放火沒對青青提告，檢察官調查也發現，青青曾幫放火求情，證人也稱青青被罵到不敢吭聲，只在一旁收拾行李準備搬家，無證據顯示青青事前知情，自始都只是本案證人。

放火(李育群)在2020年9月16日和青青(吳雲青)參加烤肉趴之後，一起搭車到青青住處，根據青青先前透露，她曾告訴男友陳罡勳，會有姊妹到家中，沒想到隔天(17日)凌晨，陳罡勳突然回家，一進門就覺得綠光罩頂。

雖然青青不斷解釋，只是借地方讓放火休息，但陳罡勳不相信，怒斥青青要求她馬上打包搬家，青青含淚不敢反抗，在家中上上下下整理行李，而放火則在陳罡勳威脅下，脫掉內褲揹著雙手，讓陳罡勳的朋友蔣家豪用手機拍下道歉影片後，簽下共30萬元本票。

後來放火在取得導演友人資助籌出25萬元贖身，並換回本票、拍影片用的手機後，跑去報案，希望檢警協助調查追兇，但從來沒有要控告青青的意思。檢察官根據青青和陳罡勳的簡訊對話紀錄，以及當時進出房內的其他友人證詞，相信當時青青已被嚇得不知所措，無證據顯示事前知情，因此只以證人身分傳喚青青釐清案情過後，依恐嚇取財等罪嫌起訴陳罡勳和蔣家豪2人。

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