「狗搖尾巴」獲疫情資料？　周玉蔻：醫界前一天晚上就會知道

▲周玉蔻。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

名嘴周玉蔻多次在疫情指揮中心記者會前，就搶先預測疫情，她昨日更爆料獨家消息，指當日的確診個案數，足以證明台北市長柯文哲隱匿北農疫情，害全台灣跟著雙北一起無法解封。柯文哲為此以「狗尾巴」形容周玉蔻，讓人看了就討厭，並質疑中央放任她公布資料。對此，周玉蔻1日說明自己從醫界得知。

周玉蔻1日在廣播節目上表示，指揮中心前一天會盤點，第二天也會盤點，全台灣最知道確診的人數的，不是從指揮中心出來的，是指揮中心非常多人跟醫界關係非常好，大部分醫界的人在前一天晚上就會知道，醫生開診所和醫院，當然要知道疫情的狀況，「我的朋友滿佈各地的，哪裡要靠指揮中心？只有柯文哲那種閉鎖的這個古墓派的人，什麼都不知道社會的狀況，憑一張嘴隨便預測，一個已經在新聞界工作快半個世界的人，還要靠指揮中心的指揮官問新聞，你也好笑，你的腦子也太沒有邏輯了，也太不知道專業世事的情況」

周玉蔻指出，自己昨天早上從醫界知道疫情狀況，醫界傳說北市23例新北22例，「我因為沒有辦法確診，但是我知道他們是差不多的，所以我就寫了說，疫情的個案數證明北農是重要的疫情擴大，沒有辦法解封的原因，我講的千真萬確，就是因為千真萬確，所以柯文哲就惱怒」、「他知道我打到他要害了」。