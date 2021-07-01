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再批柯文哲隱匿北農疫情　周玉蔻：按屏東作法北市早就個位數

▲▼柯文哲、周玉蔻。（合成圖／ETtoday資料照）

▲柯文哲、周玉蔻。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／台北報導

名嘴周玉蔻昨日獨家爆料，30日確診個案數，足以證明台北市長柯文哲隱匿北農疫情，害全台灣跟著雙北一起無法解封。柯文哲為此以「狗尾巴」形容周玉蔻。周玉蔻1日反擊，若柯文哲按屏東作法，北市疫情早就回到個位數。

周玉蔻指出，現在疫情鬧得非常火熱，台北市一直壓不下去，當然都是因為北農，屏東枋山兩個村經過4天的封村、大量的採檢、疫苗的注射，人家現在都已經解封，枋山全部隔離清銷，大部分都乾淨，枋寮也已經圍堵起來，從圍堵到現在才半個月。

周玉蔻認為，北農有人到萬華阿公店，地理位置也很近，回去之後染疫，到了5月20日有第一例發生，柯文哲卻擺爛，不做足跡調查、不做匡列、不做隔離、不做PCR的採檢，柯文哲5月17日說不做疫調了、做疫調不切實際，柯文哲做不下去的同時，台北市公務人員、北農也爆發染疫，如果按照屏東的做法，15天不就結束了嗎？

周玉蔻強調，按圍堵、疫調、隔離、採檢等步驟，如果給2個14天，因為北農有第一、第二市場，還有萬華、三重等果菜市場，「好啦！給你28天好了」5月20日發生第一例，28天之後到6月20日，如果柯文哲好好做，6月28日北市確診數就應該個位數，「不是都你害的嗎」

周玉蔻說，昨天新北23例確診，台北22例，但新北有5例是北農感染源，「當然是你害的啊！不是你隱匿疫情嗎？你沒有隱匿疫情嗎？你有啊！你前面不是都沒有公布嗎？你隱匿了多少疫情啊？」隱匿台北市政府公務人員的疫情，駐衛警染疫也不公布，也不敢公布，偷偷摸摸，北藝大北藝中心也隱匿，士林長照機構群聚按，北市6月14日才派新光醫院的人去，這些都是鐵錚錚的事實。

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