周玉蔻曝被找過當市政顧問　怒嗆柯文哲「再講收買把你鼻子捏掉」

▲周玉蔻。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

名嘴周玉蔻指控北市隱匿北農疫情，遭台北市長柯文哲昨天在防疫記者會上反批「狗尾巴」。對此，周玉蔻1日在臉書直播時親曝與柯文哲來往過程，包括主動找柯文哲上節目、柯文哲曾找她當市政顧問。周玉蔻也警告柯文哲，如果再敢講收買，敢再指名她，「我到你的辦公室裡面去指著你的鼻子，把你的鼻子給捏掉」。

周玉蔻表示，柯文哲做事小人動作，不光明正大，警告柯文哲，自己肚皮裡下流的想法，動不動就用買通別人、或者用權力交換這種方式，去拿到政治評論名嘴或怎樣，「你就以為別人跟你一樣」。

周玉蔻細數自己新聞工作經驗，她批評柯文哲，「你心裡那麼惡毒，那麼骯髒，你把錢一個字，一塊錢當成一百萬，你自己邪惡的思想，認為任何人都跟你一樣，愛錢如命，把別人講成這樣，那你也不想想，你接觸的周玉蔻是什麼人啊？我第一時間訪問你的時候，2014年是我主動把你抓來上節目，我有跟收錢嗎？是你收我的錢耶！你還收我們節目的通告費耶！」

周玉蔻提到與柯文哲的來往的過程，「我請你免費上節目，你還有一次一個小時還到電台來，拜託我去講給你聽，怎麼做一個市長，怎麼競選，我有收你錢嗎？你有付我錢嗎？跟你交往這段過程裡面，當時我認為你可以，當一個正直清新的市長，我有收你一毛錢嗎？按照你的這個原則，任何人支持一個政治上的行動者，或是政治上的實踐者，都需要收錢，那你自己想想看，我有收你錢嗎？」

周玉蔻提及，「回頭過來看看你的良心，人總有一刻他的心是紅的吧！你當上市長的時候，你還跟我說我要請你做市政顧問，還要有給職，對我來講那個市政顧問，有給職，笑死人了，我賺的錢是你市政顧問的好幾倍，我再講一次，柯市長，從我做媒體賺的錢，你想像不到啦！你不要以為這些媒體工作者，每個人都苦哈哈都像丐幫都去求你，就以為是這樣」

周玉蔻批評，「你自己小人之心，度人家君子之腹，齷齪到極點，我再說一次，柯文哲，你再敢講什麼收買，你再指名我，我告訴你，我到你的辦公室裡面去指著你的鼻子，把你的鼻子給捏掉，我有收你一毛錢嗎？我訪問你那麼多次，我告訴你，柯文哲，我跟你來往過程，你叫我做市政顧問我不要，最後只有一次，你拜託蔡壁如叫我，約我去你辦公室，因為你哪時候為了弊案被人家罵得臭頭，為了大巨蛋的時候」、「我早就看穿他」

周玉蔻還說，「你承認了吧！你在我面前有自卑感，還什麼狗搖尾巴，尾巴搖狗，告訴你啦！民進黨這個黨，沒有任何人可以收買我啦！我再告訴你啦！拿100萬200萬，100萬的錢放我面前，被我退回去，拿20萬被我退回去，多的是啦！這些案例當我有機會，柯文哲再囉嗦的時候，我就到你面前，去捏你鼻子，然後告訴你真相是什麼」。