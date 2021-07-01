剩1萬6528劑！北市72歲↑長者搶約打莫德納　下波擬增「取消」鍵

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市於6月30日與7月1日開放72歲以上長者、55歲以上原住民於網路預約接種莫德納疫苗，最快7月2日就可以開打。台北市副市長蔡炳坤1日表示，截至上午10時45分，已經有7萬608人完成預約，佔總劑量的81％，且181間院所額滿；面對外界反映能否新增「預約取消」功能，目前北市府已有在討論，「技術上應該沒問題，可望在下一波時加上去。」

蔡炳坤1日接受《ETtoday新聞雲》訪問時提及，此波總劑量為8萬7136劑，截至上午10時45分，已有7萬608人完成網路預約，佔總劑量的81％，181間醫療院所額滿，分別為150間社區診所、20間醫院、11家聯醫門診部。

針對日前有里長反映，有民眾預約後沒去打疫苗，結果下次就無法使用預約系統，蔡炳坤說，6月30日晚上有與團隊討論，新增「預約取消」按鍵在技術上應該沒問題，例如買高鐵、台鐵票時都有退票機制，在一定期限內應都可以退票，只不過現在正在進行第四波預約，這可能要下一波開放預約時才能加上去。

至於有沒有可能做「更換預約」按鍵？蔡炳坤認為，這個可以討論，若能做到的話，該系統對民眾會更友善。