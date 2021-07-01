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北農疫情未歇「北榮出任務」！　8動線齊開拼單日採檢3000人

▲▼北農疫情未歇「北榮出任務」！　8動線齊開力拼單日採檢3000人。（圖／北榮提供）

▲北農疫情未歇「北榮出任務」！8動線齊開力拼單日採檢3000人。（圖／台北榮總提供，下同）

記者嚴云岑／台北報導

北農累積83例新冠肺炎確診案例，確診者匡列成為各界討論焦點，台北榮總繼支援京元電子採檢後再出任務，由副院長陳威明今（1）日率領80人專業團隊至台北濱江果菜市場執行採檢任務，自上午7時30分起，預計採檢3000人次，檢體盒每小時以專車送回北榮，力拼在最短時間內提供最精準報告。

陳威明副院長表示，台北榮總對於國家交付的任務全力以赴，為達成安全、快速、精準的目標，本次採檢將參考京元電模式，依現場狀況進行調整。日前已先由醫企部李偉強主任、急診部災難醫學科黃獻皞主任等進行多次場勘，就場地規劃、動線安排、人力配置等事宜與市場人員進行廣泛的意見交換。

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▲▼北農疫情未歇「北榮出任務」！　8動線齊開力拼單日採檢3000人。（圖／北榮提供）

▲陳威明副院長率隊至北農採檢。

現場規劃8線同步採檢，每線安排1位醫師2位護理師負責，為了加快速度，及早獲得檢查結果並減少民眾等候時間，特別安排兩倍的人力，每1.5小時輪替，讓採檢不中斷，維持最高的採檢效率。此外，檢體盒每小時以專車送回台北榮總，馬上上機檢驗，在最短時間內，提供最快速最精準的報告。

6月11、12日兩日，臺北榮總團隊在18小時內，完成京元電5千人PCR採檢，堪稱疫情發生以來，最大規模的採檢行動，展現超級強大的救援量能，已樹立良好的模式與經驗。

▼北榮出動80名醫護團隊執行任務。

▲▼北農疫情未歇「北榮出任務」！　8動線齊開力拼單日採檢3000人。（圖／北榮提供）

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