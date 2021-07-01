小米手環6買一送一　早鳥預購開跑不到一分鐘火速秒殺

▲新版小米手環6增加SpO2血氧飽和度追蹤功能。（圖／翻攝自小米官網）

記者洪菱鞠／台北報導

小米手環6今（1）日正式在台開放預購，其中有5大通路搶先祭出限量預購買一送一，等於每條只要不到550元，許多人已準備好等著入手，早上9點半活動開跑後，立即湧入下單人潮搶購，其中PChome 24h購物小米旗艦館不到一分鐘火速完售。

疫情期間，具備血氧偵測功能的智慧穿戴裝置熱銷，新一代小米手環6首度新增SpO2血氧飽和度追蹤功能，可透過PPG感應器即時檢測血氧濃度、心率變化等數據，不少人等著開賣搶入手，今通路開放預購後，也掀起一波搶購熱潮。

其中，PChome 24h購物小米旗艦館與原廠同步開跑早鳥活動，祭出限量預購小米手環6買一送一，一人限購一組，活動開跑後，實際點進商品頁面，只看到「網頁戴入中」狀態，等到順利進入可以購買時，已呈現「售完，補貨中」，不到一分鐘的時間，早鳥預購迅速秒殺。PChome表示，10點準時開放預購，預購價格1,095元，一人限購兩條，目前備貨量充足，數量有限，售完為止。

▲限量預購小米手環6買一送一，活動開跑後火速秒殺。（圖／翻攝自PChome 24h購物）

蝦皮商城小米官方旗艦店則祭出「買手環抽新機活動」，今9點半開賣後於首小時下單，蝦皮購物加碼每10分鐘就抽出一台Redmi Note 10S免費贈送，總共抽出6台；前300名下單者再送小米手環6專屬腕帶，顏色隨機贈送。而商品頁原顯示貨量有3,300件，才開賣15分鐘就飆出買氣，已賣出1,138件。

此外，小米商城、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、東森購物網、momo購物網、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、遠傳電信、全國電子（實體門市與全國Digital City線上購物）與燦坤3C（實體門市與燦坤3C線上購物）等通路，今開放預購小米手環6，並於7月底前陸續出貨。