foodpanda 商家數位轉型年度亮點　金食獎領航外送產業共榮新生態

▲第二屆「foodpanda 金食獎」頒獎典禮。

消費中心／綜合報導



外送市場競爭激烈，平台間不僅比拼服務，也比拚誰能帶動更多商家成長。外送平台 foodpanda 今年 11 月舉辦第二屆「foodpanda 金食獎」頒獎典禮，號召近百家連鎖品牌與在地餐飲夥伴齊聚一堂，成為外送產業年度最受矚目的盛事之一。今年典禮以「共創進化」為主題，從消費連結、數據洞察到營運韌性三大面向切入，展現平台與商家共同成長的策略佈局，也揭露一年來多項亮眼成果，成為產業觀察的重要風向球。

推出史上最大規模天天 65 折

foodpanda 表示，今年外送與外帶消費持續保持高需求，而平台透過洞察消費趨勢、彈性調整行銷策略，不僅讓商家有感成長，更啟動多項平台級活動擴大整體市場。其中最受討論的，就是史上最大規模的「天天 65 折」優惠。官方指出，活動期間大量消費者湧入訂單，帶動平台整體營運表現明顯成長；對商家而言，也因高流量曝光創造更多回購可能。

外送平台首推「餐飲錢力股計畫」 打造全台最強轉型顧問團

在餐飲市場中，小店面臨的挑戰愈來愈多，從人力、行銷到數位化，都需要專業支援。為協助商家提升競爭力，foodpanda 今年宣布推出「餐飲錢力股計畫」，攜手商業發展研究院與 AMT 亞太行銷數位轉型聯盟協會，共同打造全台首支「餐飲轉型顧問團隊」。

foodpanda 透露，平台累積超過 10 億筆訂單資料，透過數據分析結合百名具策略、行銷、數位領域背景的顧問，即能協助商家找出營運痛點，並制定適合自身的成長路徑。平台並同步舉辦「錢力股實戰坊」課程，採 4 小時現場工作坊形式，由顧問直接面對面指導，從流量轉換、菜單優化到行銷應用，全程以「能帶回店裡立刻用」為核心設計。

許多商家反映，實戰坊提供的建議具體、實務性高，讓中小商家能更快掌握平台操作技巧，不再只能靠自己摸索。

▲餐飲錢力股實戰坊活動合照。

四大商家活動曝光 從新年到中秋，讓品牌全年有話題

除了顧問團與課程支援，今年 foodpanda 也推出多項特色商家活動，從節慶到社群互動都包括其中，目的在於協助商家在平台內提升曝光及消費者黏著度。

● 蛇來運轉新年活動

今年首度與武德宮聯名推出開運禮盒，不只切中年節送禮需求，也在平台端掀起曝光熱潮，最終累積達16,071 次參與，成為今年活動亮點之一。

● 貪食蛇挑戰賽

首度推出連續型任務活動，商家於活動期間完成指定挑戰，提高平台運營活躍度，成功透過活動機制強化商家對營運策略的認知，並於活動期間獲得不錯的參與成效，同時也提高商家的頁面瀏覽成效。

● 中秋必烤題

透過LINE答題抽獎活動，吸引約1,200間商家參與，並利用遊戲化互動在節慶期間創造話題。參與商家還有機會獲得大春煉皂聯名【中秋沐月皂禮盒】，為中秋佳節增添別具特色的禮物選項。

● 有「粽」嗎?! 端午活動

同樣以 LINE 答題形式舉辦，共1,649 間商家參與，搭配端午吃粽文化，有效提升商家間的社群交流。

foodpanda 表示，這些活動的核心目的在於增進商家與品牌的互動，提升商家對品牌的好感度，促進更緊密的合作關係。

多面向商家服務曝光 從颱風補助到營運諮詢都涵蓋

在商家服務體驗方面，foodpanda 今年也加大支援力道，包含天災補助、營運改善諮詢與品牌認證等方式，讓不同階段的商家都能獲得相應協助。

● 颱風補助減免

面對颱風侵襲造成的停業或營運受損，平台提供至少300間災區商家「期租費減免」方案，降低自然災害對商家造成的營業損失。

● 一對一商家諮詢

由平台顧問進行個別診斷，針對營運疑難、外送流程卡點提出改善方向，是許多小店面評價很高的服務。

●「亮出熊吸睛」認證活動

平台邀請五星級、百萬人氣商家與優質商家貼出 foodpanda 認證貼紙，象徵品質肯定與合作成就。今年吸引超過 1,000 間商家響應，有助於提升品牌信賴度，也讓消費者更容易辨識優質商家。

foodpanda 強調，商家是整個平台生態最重要的一環，因此從補助、營運到品牌形象，都希望能提供更具體的協助。

打造三方共榮生態系 foodpanda：明年將持續強化商家能量

今年金食獎以「共創進化」作為核心精神，不只是活動標語，而是平台近一年策略的濃縮呈現。foodpanda 指出，外送市場不再只是單純的物流配送，而是串連商家數位化、消費行為轉變與產業升級的重要節點。

平台也透露，明年仍會持續在商家行銷活動、新功能工具及資料洞察上投入更多資源，藉此協助更多餐飲夥伴在高度競爭市場中穩定成長。

隨著外送產業逐漸走向成熟化，平台角色也跟著轉型。透過金食獎頒獎典禮與多項年度成果發表，foodpanda 企圖向市場展示的，不只是外送平台的營運成績，更是一套能夠帶動產業整體提升的合作模式。未來外送生態如何進化，各界也將拭目以待。

