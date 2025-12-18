鼓鼓呂思緯「背鍋」助陣《爸爸回家做晚飯》　全聯先生邱彥翔和廚佛瑞德Fred拋梗互虧

▲《爸爸回家做晚飯》火鍋特輯邀請鼓鼓呂思緯來下廚，三人互動歡笑不斷，讓料理節目瞬間變成廚房喜劇。

圖、文／全聯福利中心提供

全聯福利中心自製料理節目《爸爸回家做晚飯》熱播七年，目前累積集數已突破300集，總觀看次數飆破2,557萬，平均單集觀看高達53萬次，陪伴無數家庭度過溫馨晚餐時光。天氣急凍、氣溫溜滑梯，本次應景推出火鍋主題，由廚佛瑞德Fred 攜手二廚全聯先生邱彥翔，親授簡單實用的料理秘訣，教觀眾用便利取得的食材，輕鬆煮出驅散寒意的家庭火鍋。節目更特別邀請到對火鍋相當有研究的「鍋物大神」鼓鼓呂思緯助陣，一連兩道暖胃料理接力上桌，從「剝皮辣椒海陸鍋」一路暖到「北海道湯咖哩」。三人互動歡笑不斷，火鍋還沒滾、笑點先沸騰，也讓觀眾邊笑邊看照著做，在家也能秒變大廚快速開鍋，享受滿滿幸福。

▲廚佛瑞德Fred為鼓鼓量身打造「剝皮辣椒海陸鍋」，以火山烏骨雞、高麗菜、玉米、青江菜搭配特級鮮凍大草蝦，湯頭清甜、配料澎湃，一鍋就能滿足全家味蕾。

火鍋特輯一開場就超有看頭，鼓鼓呂思緯一登場就被 全聯先生邱彥翔封為「鍋物大神」，幽默的他立刻笑回：「我好像背了一個鍋！」更自曝自己是超級火鍋控，不分時節幾乎一年四季都在吃鍋。Fred 立馬端出「剝皮辣椒海陸鍋」款待嘉賓，選用營養價值高的火山烏骨雞熬煮湯底，還不藏私分享雞肉去腥秘訣：只要泡鹽水冷藏，早上預先處理好，晚上就能省時開煮，也免去汆燙步驟，湯頭自然清澈鮮甜又有層次。因應節目拍攝節奏， Fred 也同步加碼「懶人快速偷吃步」：將雞肉先下鍋快炒逼出油脂與香氣，後續燉出來的高湯保證濃純香。在烹煮過程中，鼓鼓呂思緯好奇發問：「要如何辨別烏骨雞熟度？」Fred 直覺秒回：「看肉不看皮！」料理常識一次補充到位， 全聯先生邱彥翔在旁點頭如搗蒜。更好笑的是，Fred 還突然語重心長勉勵兩位二廚，煮飯時只要善用自己的「無感」，對什麼事情都沒有感覺，就能很愜意地享受料理過程，冷不防開啟諧音梗玩笑，聽得全聯先生邱彥翔和鼓鼓呂思緯滿頭問號，被句點的Fred露出尷尬又不失禮貌的微笑，三人互動畫面相當逗趣，一秒把料理節目變成廚房喜劇。

這鍋的靈魂角色非剝皮辣椒莫屬， Fred也溫馨提醒剝皮辣椒香氣迷人但容易搶戲，建議先泡一下再入鍋，讓辣度更收斂，反倒能帶出湯底的鮮甜味。這番精準控味的講解不只知識滿分，也讓觀眾秒懂燉湯好喝的關鍵。接著配料陣容一字排開，海鮮、肉片、蔬菜輪番下鍋，整鍋視覺超澎湃！對海鮮完全沒抵抗力的鼓鼓呂思緯看到特級鮮凍大草蝦，立刻用手掌充當比例尺比大小，即興大秀快速剝蝦神技，現場驚呼連連，看得全聯先生邱彥翔和Fred全都目瞪口呆！

▲異國風鍋物推出「北海道湯咖哩」，將牛肉、紅蘿蔔、馬鈴薯與洋蔥慢火燉煮入味，最後淋在烏龍麵上，加上蔥花與溫泉蛋點綴，暖心暖胃又可口。

下半場鍋物主題走異國暖胃路線，全聯先生邱彥翔與鼓鼓呂思緯聊到印象最深刻的異國風味火鍋，他則大推部隊鍋必吃，更分享首次赴韓國進行母帶後製的難忘回憶，還提到傳統泡菜的風味與辣度差異，和在台灣吃到的感受截然不同。話題才剛暖起來， Fred就順勢端出「北海道湯咖哩」，並介紹當地首府札幌，卻一度把地名口誤念得像「彰化」，秒被全聯先生邱彥翔糾正讀音，兩人索性上演一段「每日一字」正音班，鼓鼓呂思緯聽得一臉茫然，世代差異的代溝意外成為笑點，讓兩位哥越講越起勁、越鬧越好笑。

Fred接著點出製作湯咖哩的實用技巧，下鍋前先把食材炒香，蔬菜的甜味會被逼出來，馬鈴薯也能釋出澱粉，同時要拿捏咖哩塊的份量，以及高湯與水的比例配置，燉出來的湯咖哩才不會過於濃稠，口感反而更清爽、尾韻更甘甜。重點講清楚後，直接交給味蕾驗收，鼓鼓呂思緯一試吃就驚呼：「跟平常吃的咖哩差好多 ！」Fred 冒冷汗急問料理評價、深怕被打槍，沒想到鼓鼓呂思緯不只大讚好吃還續碗，笑說這次上節目學到不少好手藝，回家肯定要大展身手； 全聯先生邱彥翔也吃得很滿足，給予高度讚賞，直讚湯咖哩是道吃了會開心的料理。想在家複製主廚級暖鍋，其實不必大費周章！只要到全聯門市把海鮮、肉品和蔬菜等優質食材一次備齊，照著節目步驟就能端出專屬的幸福火鍋。想知道更多廚房實用技法與烹飪知識，敬請鎖定每週三更新的《爸爸回家做晚飯》 YouTube 官方頻道，以及每週一《PX Channel》推出的「一分鐘料理」，記得訂閱、分享並開啟小鈴鐺，不錯過每一道暖心料理。

