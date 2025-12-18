「大窯大擺、口墨橫飛」賣披薩！外送平台：諧音哏餐廳搜尋多3成

▲foodpanda公布最新「全台諧音哏店家外送觀察」。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣人愛玩諧音哏，外送平台「foodpanda」公布最新「全台諧音哏店家外送觀察」，其中泰式／越式料理店、火鍋店及早餐店最愛用諧音命名，平均月搜尋量多3成，桃園市諧音哏名店最多拿下「最有哏之都」第1名；而生鮮雜貨以諧音命名的品項比去年也成長2成。

foodpanda統計，諧音哏店家平均月搜尋量比同規模店家多出3成，許多店家更把大玩商品諧音哏，像是桃園的「大窯大擺窯烤披薩」，還有商品名稱融入食材諧音，如「絕代雙椒披薩」、「口墨橫飛披薩」等，此方式確實讓消費者買單，平均銷售量都能名列各店家前5名。

▲全台諧音哏名店大公開。

foodpanda也發現，桃園市諧音哏店數量最多，搶下「最有哏之都」寶座，「高雄市」、「台南市」分列第2、3名；而最熱衷運用諧音命名的前3大店家類型依序是「泰式／越式料理店」、「火鍋店」與「早餐店」。

foodpanda表示，今年以諧音命名的生鮮雜貨商品也成長2成，在大全聯有「好醋多－多葡萄多」、「鮮選我－鹽麴」；家樂福有「真好家－酵母發粉」；美廉社則推「蟑愛呷－消蟑堡」；小北百貨的「3M-狠黏便利紙」。

foodpanda美食外送祭出限時折扣，12月30日前輸入優惠碼「天天爽」，於指定餐廳下單滿280元、320元或400元，皆可享有65折優惠，最高分別可現折100元、120元及140元，數量有限兌完為止。

生鮮雜貨則推出平日限定優惠，12月31日前每周一至周五，指定用戶輸入「平日享七九」並使用線上付款，即可於全聯、統一超商、全家、屈臣氏、康是美、燦坤3C、小北百貨、美廉社及楓康超市享79折優惠。各通路低消門檻從299元至899元不等，最高折抵金額介於70元至200元之間，每人限用次數依各通路規定。

▲Uber Eats公開好市多最新外送熱銷排行TOP10。（圖／Uber Eats提供）

Uber Eats則公開好市多最新外送熱銷TOP10，最多人下單「科克蘭美式大烤雞」，之後依序是科克蘭冷藏全脂鮮乳、科克蘭冷凍帶尾特大養殖生蝦仁、科克蘭豪華凱薩沙拉、產銷履歷香蕉、科克蘭烤雞大腿、科克蘭三層抽取衛生紙、科克蘭酪梨佐雞肉沙拉、石安牧場冷藏動福蛋、美國無籽綠葡萄。

其中，酪梨佐雞肉沙拉、石安牧場冷藏動福蛋、美國無籽綠葡萄為新進榜品項，消費者愈來愈重視健康食材，下單尖峰期落在早上10時至11時與下午4時至6時。

業者更公開平台「最強超級會員」來自好市多新竹店，半年下單41次，累積消費23萬元；最高單價訂單來自新莊店，購買黃金珍珠手鍊、飯店住宿券，總金額超過4萬元。Uber Eats指出，統計顯示雙會員平均每筆外送訂單可省下約300元。