麥當勞外送拿到「空的醣醋醬」3萬人笑瘋！網：我收過整箱

▲有網友拿到空的醣醋醬引發熱議。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

一名網友在Threads上發文指出，透過外送平台下單麥當勞早餐，竟收到「空的醣醋醬」，吸引大批人留言「直接笑出聲」、「國王的醣醋醬」，還有網友透露自己曾收到整箱醣醋醬，引發超高討論。對此，業者回應：「已立即要求供應商瞭解並加強管理。」

從網友分享照片中可以看到醣醋醬盒裡確實完全沒有醬料，讓她忍不住發問：「拿到空的醣醋醬機率有多低，一大早直接笑出來欸！」該網友更說：「原以為是醬流出來了，結果裡面乾淨的令我心寒。」貼文吸引超過3.8萬人按讚，400多則留言，還有近3000次分享，討論度超高。

不少人則留言「這是新口味日式空氣醬」、「完全沒遇過耶，你要不要買張彩票」、「哇啊！超乾淨的欸！這代表也不是被老鼠偷吃，是真空包裝」、「看樣子這是國王的新口味醣醋醬」、「太扯」、「超好笑，好適合拿來當地獄禮物」、「荒謬到笑出來」。

還有網友分享同樣透過外送平台點麥當勞卻送來「整箱醣醋醬」，致電店家詢問：「請問送來一箱醣醋醬是正常的嗎？」該分店經理則回覆：「不正常的，請問您在哪，我們馬上派員過去收回。」直呼：「那天真的快要笑瘋！」

針對消費者拿到空醣醋醬，麥當勞表示，已立即要求供應商瞭解並加強管理。顧客若發現購買的產品不符，請直接向餐廳反映或致電顧客服務專線，以利即時協處。