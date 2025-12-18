南科深夜民眾路倒命懸一線　保二警即刻CPR搶回一命

▲南科園區深夜發生路倒意外，保二警員第一時間到場實施CPR急救，成功為傷者爭取生機。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南科園區深夜傳出路倒意外，警方第一時間展現專業救援能力，成功為傷者爭取寶貴生機，17日深夜11時20分許，警方接獲通報指稱，南科三路與環東路一段路口附近有民眾倒臥路旁，保二總隊第三大隊第三中隊南科分隊員警迅速趕抵現場處置，警方當場對吳男實施CPR緊急救護送醫成功搶命。

南科分隊警方到場後發現，機車吳姓駕駛人倒臥路旁，已失去意識且呼吸異常，情況相當危急。具備初級救護技術員（EMT-1）資格的警員李騏宏見狀，立即對吳男實施CPR緊急救護，小隊長連秉煌則同步維護現場安全、指揮通報救護單位，確保救援動線順暢。

救護人員隨後到場接手救護作業，警方並協助將吳男送往台南市立安南醫院救治；事故後續則由員警王贊凱負責現場測繪、拍照及相關蒐證作業，確保程序完整。

事後吳男太太特地致電警方表達感謝，轉述院方醫師表示，因現場急救處置及時且得當，成功為吳男爭取黃金救援時間，目前生命狀況已趨於穩定。

警方指出，保二總隊自2024年起即規劃要求各級同仁接受初級救護技術員（EMT-1）訓練，強化第一線人員在事故現場的緊急應變與救護能力，讓員警在消防人員尚未抵達前，即可即刻投入急救，把握關鍵時效。此次成功救援，也再次展現警察專業訓練在關鍵時刻守護民眾生命的重要價值。