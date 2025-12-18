　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南科深夜民眾路倒命懸一線　保二警即刻CPR搶回一命

▲南科園區深夜發生路倒意外，保二警員第一時間到場實施CPR急救，成功為傷者爭取生機。（記者林東良翻攝，下同）

▲南科園區深夜發生路倒意外，保二警員第一時間到場實施CPR急救，成功為傷者爭取生機。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南科園區深夜傳出路倒意外，警方第一時間展現專業救援能力，成功為傷者爭取寶貴生機，17日深夜11時20分許，警方接獲通報指稱，南科三路與環東路一段路口附近有民眾倒臥路旁，保二總隊第三大隊第三中隊南科分隊員警迅速趕抵現場處置，警方當場對吳男實施CPR緊急救護送醫成功搶命。

南科分隊警方到場後發現，機車吳姓駕駛人倒臥路旁，已失去意識且呼吸異常，情況相當危急。具備初級救護技術員（EMT-1）資格的警員李騏宏見狀，立即對吳男實施CPR緊急救護，小隊長連秉煌則同步維護現場安全、指揮通報救護單位，確保救援動線順暢。

▲南科園區深夜發生路倒意外，保二警員第一時間到場實施CPR急救，成功為傷者爭取生機。（記者林東良翻攝，下同）

救護人員隨後到場接手救護作業，警方並協助將吳男送往台南市立安南醫院救治；事故後續則由員警王贊凱負責現場測繪、拍照及相關蒐證作業，確保程序完整。

事後吳男太太特地致電警方表達感謝，轉述院方醫師表示，因現場急救處置及時且得當，成功為吳男爭取黃金救援時間，目前生命狀況已趨於穩定。

警方指出，保二總隊自2024年起即規劃要求各級同仁接受初級救護技術員（EMT-1）訓練，強化第一線人員在事故現場的緊急應變與救護能力，讓員警在消防人員尚未抵達前，即可即刻投入急救，把握關鍵時效。此次成功救援，也再次展現警察專業訓練在關鍵時刻守護民眾生命的重要價值。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
央行楊金龍認了！新青安代價高　房市管控「沒有甩鍋、繼續做」
快訊／和泰發重訊！　「進軍日本賣HINO卡車」
小煜前妻發聲！　「以為放下其實是學會忍住」
營業21年　台南人氣甜點店宣布歇業
38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」
太緊張踩油門撞死補教師　暴衝嬤嘆：這輩子第一次出事
賴清德聘吳豊山為總統府資政　挺兩岸和平

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

急產來不及到醫院！　南消後甲分隊現場接生母子均安送醫

亞大啟動「造山者」行動　智慧半導體中心揭牌、產學研聯手育才

政院推社會安全網2.0計畫　蘇俊賓批「一手破網、一手補網」

強化救人也自救！　南消辦理RIC種子教官進階訓練提升火場安全

桃園醫院46周年院慶　善心人士捐贈「行動複合手術室」

南科深夜民眾路倒命懸一線　保二警即刻CPR搶回一命

工程完工卻沒配套！　議員質疑金門觀光處「只做半套」

厚植教育志工軟實力！南市教育局辦志願服務聯繫會報　強化數位管理效能

冬至暖心喝咖啡！小北百貨大杯現煮咖啡買一送一　最低一杯23元

賴清德出席成大沙崙醫院動土　盼打造南台灣智慧醫療新樞紐

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

急產來不及到醫院！　南消後甲分隊現場接生母子均安送醫

亞大啟動「造山者」行動　智慧半導體中心揭牌、產學研聯手育才

政院推社會安全網2.0計畫　蘇俊賓批「一手破網、一手補網」

強化救人也自救！　南消辦理RIC種子教官進階訓練提升火場安全

桃園醫院46周年院慶　善心人士捐贈「行動複合手術室」

南科深夜民眾路倒命懸一線　保二警即刻CPR搶回一命

工程完工卻沒配套！　議員質疑金門觀光處「只做半套」

厚植教育志工軟實力！南市教育局辦志願服務聯繫會報　強化數位管理效能

冬至暖心喝咖啡！小北百貨大杯現煮咖啡買一送一　最低一杯23元

賴清德出席成大沙崙醫院動土　盼打造南台灣智慧醫療新樞紐

營養師推薦超商５款減脂早餐　讓你安心吃又不怕胖

志信旗下美麗信花園酒店前3季住房率達93%　餐旅營收首度超越運輸

和泰車出手！砸百億買HINO經銷商　加碼購置日本不動產

偶像就在眼前！ATEEZ「VR演唱會」震撼登台　限時27天上映

急產來不及到醫院！　南消後甲分隊現場接生母子均安送醫

亞大啟動「造山者」行動　智慧半導體中心揭牌、產學研聯手育才

土城衝苗栗領養人人犬舍吉娃娃　最後帶「米克斯寶貝」回家

停國道休息站！他睡醒「突收1張單子」驚呆了　最高罰1200

政院推社會安全網2.0計畫　蘇俊賓批「一手破網、一手補網」

《最親愛陌生人》桂綸鎂、西島秀俊成異國夫妻！兒子突失蹤逼瘋她

【強到像印出來的】設計系老爸不打草稿完美寫出餐廳立牌

地方熱門新聞

6米巨柴現身七股鹽山「柴鹽滾滾鬧新春」寵物列車同步啟程

桃園整合大數據　掌握新住民發展需求　

酒駕追撞垃圾車23歲女清運人員殉職南市府比照因公致死協助家屬

全國首創　桃園好孕專車明年2月起提供安全座椅

ACC阿彌陀佛關懷會「2025行願非洲感恩之旅」安平觀音亭參訪獻唱

民進黨彰縣長提名民調：陳素月小贏2%

近億元轉運站被轟爆：公務員要有良心！

油污真相！台水證實溶解性廢油入淨水場

桃竹苗分署帶領18家庇護工場　辦理公益市集

黑松九年陪伴　桃園「永久綠旗」學校誕生

女賣屋驚見男子「寄居」機械車位當雅房

8分鐘全對奪冠！嘉藥食品系陳筑婷K Cup國際咖啡杯測賽摘金

花蓮幸福耶誕城點燈　提供市集接駁專車

心臟病不是突然來的　醫：三高病患是機率問題

更多熱門

相關新聞

南科再添國家級利多　在地房仲揭：科技人買房反縮手

南科再添國家級利多　在地房仲揭：科技人買房反縮手

台灣邁向「人工智慧島」再跨重要一步！國科會所屬國網中心12日在南科正式啟用「國網雲端算力中心」，總統賴清德特地南下出席，並強調「算力即國力」，專家表示，在限貸與高利率環境下，短期科技人買盤並未如題材般熱絡。

南消下營消防走進東興國小！200 名師生學 CPR、防一氧化碳中毒

南消下營消防走進東興國小！200 名師生學 CPR、防一氧化碳中毒

機能補齊！台南南區居住質感進化

機能補齊！台南南區居住質感進化

男吃串燒倒地　飯店董座兄弟接力CPR

男吃串燒倒地　飯店董座兄弟接力CPR

逛建國市場昏迷　議員揭台中急救網漏洞

逛建國市場昏迷　議員揭台中急救網漏洞

關鍵字：

南科路倒命懸一線保二CPR搶命

讀者迴響

熱門新聞

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

快訊／Energy書偉辣妻懷孕了！

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

張韶涵造型翻車！遭酸「仙女變阿姨」

狂喊開心！吊車大王「再添2小老婆」影片曝

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

今深夜變天！　雨擴全台

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面