社會 社會焦點 保障人權

被安全帽K頭跌地！彰化可憐嬤失智仍護孫　急喊：他沒有打我

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港鄉一名26歲無業男子因向75歲、患有失智症的阿嬤要錢遭拒，竟在街頭對親阿嬤施暴，不僅拉扯頭髮，更用安全帽猛擊頭部，導致阿嬤倒地。全程被一名「正義哥」目擊，引發全民公憤。然而，最讓人難過的是，被打的阿嬤事後仍極力維護愛孫，「他沒有打她」，也不願提告，但警方仍主動介入，將依涉傷害尊親屬及家暴法等罪嫌，將毆嬤孽孫送辦。

▲彰化伸港鄉一名男子討錢不成打阿嬤。（圖／翻攝自伸港小鎮）

▲彰化伸港鄉一名男子討錢不成抓阿嬤頭髮猛撞安全帽。（圖／翻攝自伸港小鎮）

目擊者「正義哥」還原昨（17日）晚目擊的驚悚過程，他說，自己當時正與家人在屋內用餐，聽到外面爭吵聲後出門查看，發現一名年輕人騎機車尾隨步履蹣跚的阿嬤，男子突然不耐煩地朝阿嬤後腦拍打，接著變本加厲，先是抓住阿嬤衣服與頭髮，隨後竟「用戴著安全帽的頭，猛力撞擊阿嬤頭部」，並以拳頭連續瘋狂捶打，阿嬤抱頭倒地後，施暴孫子竟不理會旁人制止，騎車揚長而去。

「正義哥」立刻上前警告並欲報警，但受傷的阿嬤卻堅持要他別管，他因擔心阿嬤安危，一路默默護送，直到阿嬤安全，他沉重地指出「我家阿嬤90多歲，我也是阿嬤帶大的，相信所有人看到這種情景，都會想保護阿嬤」，其行動與發言獲得網友一片讚聲，對比施暴者的行為更顯諷刺。

▲彰化伸港鄉一名男子討錢不成打阿嬤。（圖／翻攝自伸港小鎮）

▲彰化伸港鄉一名男子討錢不成抓阿嬤頭髮猛撞安全帽。（圖／翻攝自伸港小鎮）

儘管暴力畫面鐵證如山，這名從小被阿嬤拉拔長大的孫子行為已涉傷害及家暴等罪嫌，據悉，被打的阿嬤極為疼孫，今天她仍在忙著剝蒜頭賺錢，甚至堅稱「愛孫沒有打她」，也堅決表明不願對愛孫提出告訴，還警告其他人，若再亂講小心她會告人。

警方表示，即便被害人暫不提告，仍會依職權調查，並通報社會局介入，提供阿嬤必要的保護與輔導資源。

▲彰化伸港鄉一名男子討錢不成打阿嬤。（圖／翻攝自伸港小鎮）

▲該名阿嬤今天一如往常剝蒜頭賺錢。（圖／民眾提供）

12/16 全台詐欺最新數據

461 1 8866 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

央行楊金龍認了！新青安代價高　房市管控「沒有甩鍋、繼續做」
快訊／和泰發重訊！　「進軍日本賣HINO卡車」
小煜前妻發聲！　「以為放下其實是學會忍住」
營業21年　台南人氣甜點店宣布歇業
38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」
太緊張踩油門撞死補教師　暴衝嬤嘆：這輩子第一次出事

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

彰化伸港家暴傷害蒜頭失智嬤愛孫

