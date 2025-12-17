繼光香香雞「聖誕節派對餐」只要399元　還有限量迷你磁鐵燈箱

▲繼光香香雞推「聖誕節派對餐」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼光香香雞「聖誕節派對餐」集結香香炸雞、蒜脆杏鮑菇、原味樂薯與阿根廷魷魚4款人氣商品，每桶399元，同步推出「迷你招牌磁鐵燈箱」，全台限量3000個，12月22日起至明年1月4日限時2周販售。

▲聖誕節派對餐內含4大人氣美食。

繼光香香雞「聖誕節派對餐」內含香香炸雞L、蒜脆杏鮑菇、原味樂薯、阿根廷魷魚M共4款人氣夯品，每桶售價399元。

業者同步推出限量「迷你招牌磁鐵燈箱」，雙面設計結合品牌LOGO及咕咕雞公仔，購買聖誕節派對餐或單筆消費滿150元加價79元即可獲得，單買每個99元，售完為止。

繼光香香雞提醒，西門、環板、巨城、大江、桃園二航管制區內、動物園之門市不販售也不參與優惠活動。

▲「迷你招牌磁鐵燈箱」全台限量3000個。

▲拿坡里聯名《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》推出4款套餐、周邊。（圖／業者提供）

另外，拿坡里則攜手《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》推出限量聯名活動，有4款限定套餐，售價960元起，外送、外帶價格不同，以及只送不賣的周邊「木漿海綿」，4種造型隨機贈送，送完為止，活動限時至明年1月7日。

業者更祭出一系列年末限定優惠，18日前可享「8塊烤雞特價199元」、「3塊炸雞特價105元」以及「3款披薩買大送大（招牌牛丼披薩、濃起司五重派對、金賞烏魚子披薩）」，特價490元，優惠適用於內用、外帶。