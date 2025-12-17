萌度爆表！開箱利百代「魔法天使毛球吊飾盲盒」

▲挑戰夾盲盒！利百代「魔法天使毛球吊飾盲盒」萌度爆表。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者黃稜涵／採訪報導

利百代再度掀起療癒系收藏風潮，推出全新《魔法天使毛球吊飾盲盒》，一次集結6款不同角色，結合毛球吊飾、奇幻生物與溫柔色系設計，吸引不少盲盒迷與文具控關注，每一款角色不僅造型可愛，背後更設定了專屬故事，讓開箱過程充滿驚喜與想像空間。

▲利百代再度掀起療癒系收藏風潮，推出全新《魔法天使毛球吊飾盲盒》。

《魔法天使毛球吊飾盲盒》最大亮點，在於每一款角色都有完整的設定與象徵意義，讓可愛不只停留在外型，更延伸到故事層次。紫色系獨角獸天使「利霓」，搭配彩虹元素與柔軟毛球，象徵希望、純真與夢想成真，整體風格夢幻又溫柔；棕色梅花鹿天使「利鹿」則以繽紛花花為點綴，角色設定為喜歡手作、熱愛紀錄生活的小吃貨，充滿日常感與親切魅力。

▲▼《魔法天使毛球吊飾盲盒》每一款角色都有完整的設定與象徵意義。

白色系毛球角色「利比」搭配獅鷲造型，象徵智慧與守護力量，代表在朋友遇到困難時，能給出最理性且溫暖的建議；綠色系的小飛龍天使「利飛」則展現冒險精神，設定為熱愛探索未知世界、召喚神奇生物的角色，十分適合送給喜歡旅行或挑戰新事物的族群。粉紅色鳳凰天使「利琪」以少女感十足的色彩呈現，象徵希望與重生，將夢想悄悄帶進每個人的生活中；藍色彩蝶精靈「蝶利」則搭配愛心棒棒造型，代表溫柔與祝福，將朋友的夢想化為祝福傳遞到每個角落。

▲每一款角色不僅造型可愛，背後更設定了專屬故事。

除了角色設定吸引人，實用性也是這次系列的一大亮點！毛球吊飾可掛在包包、鑰匙或隨身配件上，走到哪都能成為視覺焦點，也能作為房間或書桌的小擺飾，為日常空間增添療癒氛圍，這款盲盒非常適合作為交換禮物或節日小禮，既有驚喜感，又兼具收藏價值。

▲▼毛球吊飾可掛在包包、鑰匙或隨身配件上。

在療癒經濟與盲盒文化持續發燒的趨勢下，利百代透過《魔法天使毛球吊飾盲盒》，將文具品牌的溫度延伸到生活風格領域，對喜歡可愛角色、享受開箱驚喜的消費者而言，這不僅是一款吊飾，更是一份陪伴日常、療癒心情的小小魔法。

▼《魔法天使毛球吊飾盲盒》不僅是一款吊飾，更是一份陪伴日常、療癒心情的小小魔法。

