明天全台水氣增「東部防大雨」　周末北東再轉濕涼

▲明天降雨分布。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

未來一周一波波冷空氣影響，明天南方雲系北移，全台有雨，尤其東半部有局部大雨，周六下半天西半部降雨趨緩，緊接下周日東北季風南下，北部及東半部水氣增多，略為降溫，下周二短暫回暖，下周三又有東北季風抵達，並影響到周末。

中央氣象署預報員張承傳表示，明、後天南方雲系北移，東半部有短暫陣雨，也有局部大雨機率，西半部也有短暫陣雨，且愈晚雨區愈廣。周六西半部上半天仍有降雨，下半天趨緩，東半部整天都有短暫陣雨。溫度方面，明、後天北部及東北部回溫，各地高溫都在22至25度，低溫17至19度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

張承傳指出，下周日東北季風增強，北海岸、大台北及宜蘭有短暫雨，也有局部大雨機率，桃園以北及花東為局部短暫雨，新竹以南多雲到晴。下周一水氣略減，僅北海岸、大台北、東半部及恆春有局部短暫雨，桃園以北為零星雨。溫度方面，下周日至周一北部高溫降為21至22度，中南部仍有26至27度，各地低溫15至18度。

他表示，下周二東北季風減弱，降雨減少，北海岸及宜花地區有局部短暫雨，大台北山區、台東及恆春為零星雨。下周三至下周末東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區有零星雨，北部及東北部高溫降為21度，低溫15至18度。

張承傳也提醒，明天清晨中南部有低雲或霧；下周日北海岸及東北部沿海有長浪機率。另外，明、後天中部以北及宜花地區3500公尺以上高山有零星降雪機率。