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小米手環6買一送一今9：30開搶！　五大通路曝光

▲▼小米手環6。（圖／翻攝自小米官網）

▲小米手環6今日在全台開放預購。（圖／翻攝自小米官網）

記者崔子柔／綜合報導

小米手環6在今（1）日上午10時正式開放預購，並於9時30分在小米商城、PChome小米旗艦館、燦坤3C線上購物等五大通路搶先祭出限量預購買一送一，定價為1095元，等於每條只要不到550元，每人限購一組。

小米手環6今日上午10時起於小米商城、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、遠傳電信、全國電子（實體門市與全國Digital City線上購物）與燦坤3C（實體門市與燦坤3C線上購物）開放預購，並於7月底前陸續出貨。

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▲▼小米手環6。（圖／翻攝自小米官網）

▲小米手環6推出八色錶帶。（圖／翻攝自小米官網）

小米另外推出「小米手環6樂齡健康送」活動，於今日上午9時30分在小米商城、PChome 24h購物小米旗艦館、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物與燦坤3C線上購物五大通路開跑，每人限購一組，共祭出超過700條小米手環6，讓使用者可以送給家中長輩，把關健康數據。

另外，包括今日在全台3間小米之家與21間小米專賣店前10位預購小米手環6的消費者，以及全國電子全台Digital City店與全國電子文心秀泰店前3位預購小米手環6的消費者，只要出示家中樂齡族（60歲以上，不限本人）證件1張，出貨時將免費再贈送1條小米手環6。

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