好市多「大烤雞」蟬聯外送熱銷冠軍　沙拉、雞蛋首度進榜

▲Uber Eats公開好市多最新熱銷TOP10榜單。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

好市多（Costco）與Uber Eats合作滿半年，今（17）日公布最新外送消費統計，美式大烤雞仍穩坐線上訂購冠軍，酪梨佐雞肉沙拉、動福蛋首度進榜；一名新竹好市多雙會員，半年買23萬元是累消王，最高價訂單落在新莊店，單筆花4萬多元買黃金珍珠手鍊與飯店住宿券。業者還找來啦啦隊員李多慧擔任應援團長分享好市多必買清單。

▲好市多熱銷排行有3品項新進榜。（示意圖／Uber Eats提供）

Uber Eats公開好市多最新外送熱銷TOP10，最多人下單「科克蘭美式大烤雞」，之後依序是科克蘭冷藏全脂鮮乳、科克蘭冷凍帶尾特大養殖生蝦仁、科克蘭豪華凱薩沙拉、產銷履歷香蕉、科克蘭烤雞大腿、科克蘭三層抽取衛生紙、科克蘭酪梨佐雞肉沙拉、石安牧場冷藏動福蛋、美國無籽綠葡萄。

其中，酪梨佐雞肉沙拉、石安牧場冷藏動福蛋、美國無籽綠葡萄為新進榜品項，消費者愈來愈重視健康食材，下單尖峰期落在早上10時至11時與下午4時至6時。

業者更公開平台「最強超級會員」來自好市多新竹店，半年下單41次，累積消費23萬元；最高單價訂單來自新莊店，購買黃金珍珠手鍊、飯店住宿券，總金額超過4萬元。Uber Eats指出，統計顯示雙會員平均每筆外送訂單可省下約300元。

▲Uber Eats更邀來啦啦隊員李多慧擔任應援團長。（圖／記者蕭筠攝）

Uber Eats邀請李多慧擔任應援團長，李多慧分享好市多必點清單，包括牛排、沙拉、韓國餅乾，笑喊：「用Uber Eats點好市多超級方便。」