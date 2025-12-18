　
社會 社會焦點 保障人權

高雄補教師遭暴衝婦撞死　後座兒忍腿傷...跛腳扶父悲痛認屍

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

高雄一名補習班老師丁女今（18）日騎機車載兒子去上學，未料在行經三民區中華三、建國三路口時，遭到77歲婦人開車暴衝撞成「夾心」送醫不治，兒子也受傷送醫。檢方下午進行相驗，兒子走路一跛一跛，仍忍痛攙扶著悲痛的父親前去認屍，平凡上學路被一撞如今天人永隔，畫面讓人看了相當不捨。

▲▼77歲婦開車暴衝奪命！補教師「被夾」慘死　兒跛腳扶父悲認屍。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼補教師遭撞慘死，兒跛腳扶父悲認屍。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼77歲婦開車暴衝奪命！補教師「被夾」慘死　兒跛腳扶父悲認屍。（圖／記者陳宏瑞攝）

這起車禍發生在今日上午9時44分，家住屏東潮州旳77歲潘姓婦人，早上開車載著友人到三鳳中街採買東西，根據曝光監視器畫面，潘女疑似頭暈，整輛車突然逆向暴衝，先是撞上對向車道的機車騎士母子，隨後再推撞上路旁另一輛汽車，導致母子被撞成「夾心餅乾」。

▼恐怖現場曝！77歲婦開車暴衝害1人命危，下車喊頭暈目擊者氣炸。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼恐怖現場曝！77歲婦開車暴衝害1人命危　下車喊頭暈目擊者氣炸。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼恐怖現場曝！77歲婦開車暴衝害1人命危　下車喊頭暈目擊者氣炸。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼恐怖現場曝！77歲婦開車暴衝害1人命危　下車喊頭暈目擊者氣炸。（圖／記者陳宏瑞攝）

據了解，在補習班教書的老師丁女上午騎機車載著20歲兒子要去學校，未料途中竟遇死劫，遭撞後當場失去生命跡象，送醫不治，而兒子同樣受傷，但意識清醒送醫。 檢方下午相驗丁女死因，丁女丈夫接獲噩耗後悲痛到場，而車禍受傷的兒子也忍痛在一旁攙扶著爸爸，走路一跛一跛的，畫面讓人看了相當不捨。至於詳細死因，尚待檢方進一步判定。

而肇事駕駛潘女在案發後，被帶往派出所製作筆錄並移送偵辦，酒測值為0，初步肇因研判為潘女未依規定駛入來車道，詳細肇事責任仍需進一步鑑定分析。潘女被移送時，面對在場媒體發問「為什麼暴衝」、「知道被撞騎士不治了嗎？」低頭不發一語。

▲▼恐怖夾殺畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子變夾心」 　遭移送不發一語 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼77歲婦逆向暴衝害1死，遭移送不發一語。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼恐怖夾殺畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子變夾心」 　遭移送不發一語 。（圖／記者陳宏瑞攝）

目擊者還原當時恐怖現場說，他先是聽到碰很大聲，就看見一輛汽車突然往他的方向暴衝，他趕緊加快速度閃過，但在他後方的機車母子檔來不及閃避就被撞上，衝撞推擠力道相當大，撞到機車整個都變形。

目擊者痛批，肇事駕駛下來的時候說她頭暈，他氣炸痛罵頭暈就不要開車，應該馬上熄火，把車鑰匙拔掉，這都是牽拖的詞彙，他完全不能接受。

12/16 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

太緊張踩油門撞死補教師　暴衝嬤嘆：這輩子第一次出事

撞死補教師　暴衝嬤嘆：這輩子第一次出事

高雄一名補習班老師丁女今（18）日騎機車載兒子去上學，未料在行經三民區中華三、建國三路口時，遭到77歲婦人開車暴衝猛撞，送醫不治。檢方下午進行相驗，肇事駕駛潘女也被帶到殯儀館，她坦言因為太緊張誤踩油門肇事，「真的不是故意的，這輩子第一次只發生這次事故。」

