立陶宛機構獲近「2千筆台灣善款」　召集人驚嘆奇蹟

中央社記者陳韻聿台北30日電

立陶宛捐贈疫苗，引發台灣「報恩」潮，當地社福機構「高風險懷孕中心」更收到近2000筆來自台灣的捐款，驚嘆台灣人的愛心創造奇蹟，行動力也可謂罕見。

▲立陶宛高風險懷孕中心貼出感謝文。（圖／翻攝自Facebook／neplanuotasnestumas）



立陶宛22日宣布援贈台灣2萬劑疫苗；23日從事國際慈善工作的張瀞仁在臉書邀請台灣民眾透過捐款給立陶宛社福機構表達感謝。她後來公開其中一個機構、立陶宛「高風險懷孕中心」（Krizinio nėštumo centras）的來信，內容傳達對台灣人熱心捐款的驚異。

高風險懷孕中心專案召集人尼維列內（Simona Nevieriene）告訴中央社記者，台灣人的愛心創造了奇蹟。根據過往經驗，中心在立陶宛募資平台一年可募得約2萬美元，但對於在GlobalGiving國際慈善募資平台能募得的金額，中心原本並不樂觀，因為「我們是新面孔」。

然而，出乎意料的是，光是來自台灣的善款在一週內就高達13萬5000美元，讓機構不僅迅速達標、超標，後來更將目標提高至20萬美元。

尼維列內說，團隊對台灣民眾的感激難以言喻，尤其令人感動的是，雖然兩地相隔遙遠，台灣與立陶宛人民依然能心靈相通，並一起讓世界變得更美好。

根據尼維列內提供的資料，從23日至30日上午，來自台灣的捐款總計有1928筆，其中單是29日一天就湧入超過1400筆。這是高風險懷孕中心自2013年成立以來首次收到來自台灣的善款。

中心去年12月1日在GlobalGiving上架募資計畫，至今年6月23日共計約1780人捐款，大多來自立陶宛。募資項目包括為高風險懷孕女性及她們的孩子提供心理、物質、金錢援助。

高風險懷孕中心29日在臉書專頁貼文感謝台灣民眾的愛心。尼維列內指出，據她觀察，對於政府捐贈台灣疫苗，立陶宛民眾大多正面看待，因為「行有餘力，就該互相幫忙」。

她提到，立陶宛曾為擺脫蘇聯占領並重獲獨立奮鬥數十載，因此民眾多傾向支持努力保有自身獨立性的民族，可預期對台灣也較容易「同情共感」。她期待一如台灣民眾對立陶宛民眾展現的高度善意，立陶宛當地更具影響力的人士能對支持台灣採取更有力行動。