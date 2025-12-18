移走絲瓜棚被刺胸慘死！兒女悲赴殯儀館認屍　崩潰倚肩心酸畫面曝

▲陳翁兒子與2名女兒前往板橋殯儀館陪同法醫相驗陳翁遺體，兒子(左1)難過依偎在妹妹(左2)肩膀。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、葉品辰／新北報導

新北市林口區今（18）日上午7時許發生一起菜園命案，78歲陳姓老翁在菜園工作時與59歲葉姓男子因絲瓜棚被移走爆發爭執，葉男情緒失控持刀揮砍，陳翁送醫搶救後仍因傷勢過重宣告不治，稍早兒子與2名女兒前往板橋殯儀館陪同法醫相驗陳翁遺體，場面哀戚。

葉嫌表示，今天清晨7時許，他到菜圃時看到絲瓜棚被移走、絲瓜都枯萎，便質問陳翁，陳翁竟表示葉男脾氣太差，不想跟他一起種菜，葉嫌與陳翁爆發口角衝突，隨後取出隨身攜帶的30公分的水果刀朝陳翁攻擊揮砍。事發後警方循線追查，發現葉男持刀造成陳翁左胸2處穿刺傷、左側身1刀及左手臂1刀等多處刀傷，當場血流如注，送醫搶救後仍因傷勢過重宣告不治。葉男行兇後則騎機車逃往新莊，甚至若無其事前往工地上班，11時許在新北市新莊區一處工地被逮捕到案。

▲法醫與檢察官也抵達板殯準備相驗陳翁遺體。（圖／記者陳以昇攝）

陳翁遺體稍早移至板橋殯儀館進行相驗，他的兒子與2名女兒到場，其中哥哥神情哀戚，難過地依偎在妹妹肩上，場面令人鼻酸。陳翁兒子受訪時表示，他們不認識兇嫌，也不清楚兇嫌與爸爸有什麼過節，接到警方通知才知道爸爸遇害，2人應該是種菜認識的。

警方則表示，葉男有傷害、竊盜前科，詳細衝突原因與犯案動機仍待釐清，全案已依殺人罪方向偵辦。