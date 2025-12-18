　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

移走絲瓜棚被刺胸慘死！兒女悲赴殯儀館認屍　崩潰倚肩心酸畫面曝

▲陳翁兒子與2名女兒前往板橋殯儀館陪同法醫相驗陳翁遺體，兒子難過依偎在妹妹肩膀。（圖／記者陳以昇攝）

▲陳翁兒子與2名女兒前往板橋殯儀館陪同法醫相驗陳翁遺體，兒子(左1)難過依偎在妹妹(左2)肩膀。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、葉品辰／新北報導

新北市林口區今（18）日上午7時許發生一起菜園命案，78歲陳姓老翁在菜園工作時與59歲葉姓男子因絲瓜棚被移走爆發爭執，葉男情緒失控持刀揮砍，陳翁送醫搶救後仍因傷勢過重宣告不治，稍早兒子與2名女兒前往板橋殯儀館陪同法醫相驗陳翁遺體，場面哀戚。

葉嫌表示，今天清晨7時許，他到菜圃時看到絲瓜棚被移走、絲瓜都枯萎，便質問陳翁，陳翁竟表示葉男脾氣太差，不想跟他一起種菜，葉嫌與陳翁爆發口角衝突，隨後取出隨身攜帶的30公分的水果刀朝陳翁攻擊揮砍。事發後警方循線追查，發現葉男持刀造成陳翁左胸2處穿刺傷、左側身1刀及左手臂1刀等多處刀傷，當場血流如注，送醫搶救後仍因傷勢過重宣告不治。葉男行兇後則騎機車逃往新莊，甚至若無其事前往工地上班，11時許在新北市新莊區一處工地被逮捕到案。

▲陳翁兒子與2名女兒前往板橋殯儀館陪同法醫相驗陳翁遺體，兒子難過依偎在妹妹肩膀。（圖／記者陳以昇攝）

▲法醫與檢察官也抵達板殯準備相驗陳翁遺體。（圖／記者陳以昇攝）

陳翁遺體稍早移至板橋殯儀館進行相驗，他的兒子與2名女兒到場，其中哥哥神情哀戚，難過地依偎在妹妹肩上，場面令人鼻酸。陳翁兒子受訪時表示，他們不認識兇嫌，也不清楚兇嫌與爸爸有什麼過節，接到警方通知才知道爸爸遇害，2人應該是種菜認識的。

警方則表示，葉男有傷害、竊盜前科，詳細衝突原因與犯案動機仍待釐清，全案已依殺人罪方向偵辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
被K頭跌地！　可憐嬤仍護孫急喊：他沒有打我
快訊／合庫銀挨罰600萬！　行員台大醫院收款驚丟387萬害的
快訊／央行利率連7凍　房貸管制不變但回歸各銀行控管
川普最新對台軍售3500億　一張圖看懂賴清德買了哪些武器
王世堅「一句重話」評不副署！　他白話翻3重點
遭李亞萍轟「大逆不道」鬧分家！　余祥銓喊冤發聲
Energy書偉洩當爸心聲...閃兵停工近況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄補教師遭暴衝婦撞死　後座兒忍腿傷...跛腳扶父悲痛認屍

被安全帽K頭跌地！彰化可憐嬤失智仍護孫　急喊：他沒有打我

退役少校一家都共諜！上尉兒判2年1月、舊識重判15年定讞

移工變毒梟慘被桃園警逮捕　行李箱裝11kg海洛因...市值破億

麥芽糖鋪路百米！花蓮台11線2 騎士打滑慘摔　警調影像抓兇手

移走絲瓜棚被刺胸慘死！兒女悲赴殯儀館認屍　崩潰倚肩心酸畫面曝

拒認性騷女下屬！懲戒法院前院長李伯道打官司　喊冤仍吞敗

汐止車禍！69歲婦疑緊張誤踩油門　橫掃路邊17輛機車

京華城案一審宣判日期出爐　張志澄涉行賄明年3／26判決

彰化逆孫要不到錢　狂K失智嬤害重摔！路人仗義指責並報警

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

高雄補教師遭暴衝婦撞死　後座兒忍腿傷...跛腳扶父悲痛認屍

被安全帽K頭跌地！彰化可憐嬤失智仍護孫　急喊：他沒有打我

退役少校一家都共諜！上尉兒判2年1月、舊識重判15年定讞

移工變毒梟慘被桃園警逮捕　行李箱裝11kg海洛因...市值破億

麥芽糖鋪路百米！花蓮台11線2 騎士打滑慘摔　警調影像抓兇手

移走絲瓜棚被刺胸慘死！兒女悲赴殯儀館認屍　崩潰倚肩心酸畫面曝

拒認性騷女下屬！懲戒法院前院長李伯道打官司　喊冤仍吞敗

汐止車禍！69歲婦疑緊張誤踩油門　橫掃路邊17輛機車

京華城案一審宣判日期出爐　張志澄涉行賄明年3／26判決

彰化逆孫要不到錢　狂K失智嬤害重摔！路人仗義指責並報警

藍白提案移請監院彈劾卓榮泰　律師曝規定：早被大法官判決違憲

鄭運鵬揭世曦違規發獎金「追回數千萬」　交通部要求制度化

5歲屁孩「玩打火機燒衛生紙」　把別墅房間燒成廢墟…損失309萬

高雄補教師遭暴衝婦撞死　後座兒忍腿傷...跛腳扶父悲痛認屍

央行不加碼也不退讓　房仲曝鬆綁兩部曲

吳興整宅後再一案！　許淑華促成信義雅祥自主都更案

被安全帽K頭跌地！彰化可憐嬤失智仍護孫　急喊：他沒有打我

傳新竹市長選戰「綠黃合」王婉諭參選？　徐國勇：友黨都可以談

快訊／合庫銀挨罰600萬　行員台大醫院收款驚丟387萬害的

明明難賺錢！「1類型店面狂開」他超不解　網曝關鍵：月收破百萬

【38萬換4盒飲料】癡情阿姨領「愛的包裹」 打開全傻眼險被騙！

社會熱門新聞

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

即／情侶躺新店陽光橋下　送醫搶救男死女命危

即／太子集團34輛神獸級名車要拍賣了

新北男毒駕撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

即／知名車商超巨招牌砸落　6車毀了

23歲女遭酒駕奪命！妹心碎發文「姊姊腳剩皮撐著」

垃圾車剖成2半移出大體　女清潔員艱辛修復過程曝

恐怖狼父4度性侵女兒！強闖浴室逞慾

即／林口翁菜園遭砍亡　兇嫌回工地上班落網

更多熱門

相關新聞

林口火爆男狠砍菜友奪命　上月家暴前女友

林口火爆男狠砍菜友奪命　上月家暴前女友

新北市林口區今（18日）清晨發生一起命案， 78歲陳姓老翁在菜園工作時與59歲葉姓男子發生爭執，葉男情緒失控持水果刀揮砍，造成陳翁左胸2處穿刺傷、左側身1刀、左手臂1刀，當場血流如注，緊急送往林口長庚醫院搶救，仍傷重不治。警方循線在新莊工地逮捕葉男，他表示因不滿絲瓜棚被陳翁移走，導致絲瓜全死，2人因此發生衝突。警訊後依殺人罪移送偵辦，據悉葉男上個月中才家暴前女友上警局，一個月後又因火爆脾氣犯下重案。

即／林口翁菜園遭砍亡　兇嫌回工地上班落網

即／林口翁菜園遭砍亡　兇嫌回工地上班落網

花蓮首宗國民法官案　兩男圍毆情敵致死定讞

花蓮首宗國民法官案　兩男圍毆情敵致死定讞

快訊／林口菜園驚傳砍人案！1男滿身血送醫

快訊／林口菜園驚傳砍人案！1男滿身血送醫

嘉義房仲刺死客戶　判10年半定讞

嘉義房仲刺死客戶　判10年半定讞

關鍵字：

林口菜園砍人殺人相驗

讀者迴響

熱門新聞

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

快訊／Energy書偉辣妻懷孕了！

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

張韶涵造型翻車！遭酸「仙女變阿姨」

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

狂喊開心！吊車大王「再添2小老婆」影片曝

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面