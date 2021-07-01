彰化防疫旅館火警4死！25歲勇消拚搏火神受創　送加護病房觀察中

▲彰化喬友大樓防疫旅館昨夜傳出火警，釀成4死慘劇。（圖／記者唐詠絮攝）

記者白珈陽、莊智勝／彰化報導

彰化地標「喬友大樓」昨夜7時52分傳出火警，釀成4死18傷慘劇。初步調查，該大樓7、8、9樓改建為防疫旅館，火警發生當下一度有31人受困，經搶救後，仍有4人宣告不治，分別為警消陳志帆、以及3名房客；此外，25歲的陳姓消防員在救災過程中也受傷，有氣胸、胸口挫傷等傷勢，凌晨送入彰化秀傳加護病房，目前暫無生命危險。

據了解，喬友大樓建於1993年，位於彰化火車站前，樓高15層，是當地知名地標，內部原有百貨商城、冰宮、餐廳、遊樂場、KTV進駐，後因火警荒廢數年，直到近年重新拉皮才獲新生；而防疫旅館老闆蔡進峰買下6至9樓、投入8000萬元營業，沒想到竟會發生火警。

▲警消到場搭雲梯車搶救受困民眾。（圖／記者唐詠絮攝）

警消調查，起火點位於大樓2、3樓，雖然防疫旅館未遭火舌侵襲，但濃濃黑煙不斷竄入，內部溫度相當高，後更因斷電而增加搜救難度；案發第一時間，防疫旅館內一度有31人受困，經搶救後仍有4人失去呼吸心跳，分別為警消陳志帆、陳姓房客（男）、倪姓房客（男）、以及一名外籍移工。

此外，現場救災的另名陳姓消防員（25歲）過程中也受傷，經初步檢視，有氣胸、胸口挫傷等傷勢，凌晨送往彰化秀傳醫院加護病房，暫無生命危險，待情況好轉穩定後，將轉普通病房。

▼喬友大樓樓高15層，是當地地標。（圖／記者李忠憲攝）