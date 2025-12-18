坦承太緊張踩油門撞死補教師　暴衝嬤嘆：這輩子第一次出事

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

高雄一名補習班老師丁女今（18）日騎機車載兒子去上學，未料在行經三民區中華三、建國三路口時，遭到77歲婦人開車暴衝猛撞，送醫不治。檢方下午進行相驗，肇事駕駛潘女也被帶到殯儀館，她坦言因為太緊張誤踩油門肇事，「真的不是故意的，這輩子第一次只發生這次事故。」

▲▼「這輩子第一次出事」，77歲暴衝嬤撞死補教師，表示不是故意的。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

這起車禍發生在今日上午9時44分，家住屏東潮州旳77歲潘姓婦人，早上開車載著友人到三鳳中街採買東西，根據曝光監視器畫面，潘婦停好車後，整輛車突然又衝到逆向車道，先是撞上對向車道的機車雙載母子，再推撞上路旁另一輛轎車，導致母子被撞成「夾心餅乾」。

▼77歲婦開車暴衝逆向連撞，造成騎機車的母子1死1傷。（圖／記者陳宏瑞攝）

肇事潘婦在案發後被帶往派出所製作筆錄並移送偵辦，酒測值為0，初步肇因研判為潘女未依規定駛入來車道，詳細肇事責任仍需進一步鑑定分析。

潘婦表示，她當時要路邊停車，但倒車時後面有一輛貨車要卸貨，她因為太緊張踩錯油門才釀禍，直喊「真的不是故意的！這一輩子只有發生這一次」，後續賠償交給保險公司處理。

她指出，今天是載朋友去三鳳中街買食材，發生這樣的事情她也很難過，有向家屬表示希望幫忙處理後事，並再次重申「真的不是故意的」。

▲▼77歲婦逆向暴衝害1死，遭移送不發一語。（圖／記者陳宏瑞攝）

據了解，在補習班教書的老師丁女上午騎機車載著20歲兒子要去學校，未料途中竟遇死劫，遭撞後當場失去生命跡象，送醫不治，而兒子同樣受傷，但意識清醒送醫。

檢方下午相驗丁女死因，丁女丈夫接獲噩耗後悲痛到場，而車禍受傷的兒子也忍痛在一旁攙扶著爸爸，走路一跛一跛的，畫面讓人看了相當不捨。

▲▼補教師遭撞慘死，兒跛腳扶父悲認屍。（圖／記者陳宏瑞攝）