彰化防疫旅館惡火奪4命！家屬一片焦黑中忍淚招魂　「擲3次才允杯」

記者李忠憲、陳韻如／彰化報導

彰化地標「喬友大樓」6月30日晚間7時52分一場惡火，奪走4條生命，另有18人受傷。初步調查，該大樓7、8、9樓改建為防疫旅館，火警發生當下一度有31人受困，經搶救後，仍有4人宣告不治，分別為警消陳志帆、以及3名房客。稍早，其中一名死者家屬重返現場招魂，在一片焦黑中向親友喊話，最後擲了3次筊才擲到聖杯。

▲彰化防疫旅館火警，死者家屬重返現場招魂 。（圖／記者李忠憲攝）

據了解，喬友大樓建於1993年，位於彰化火車站前，樓高15層，是當地知名地標，內部原有百貨商城、冰宮、餐廳、遊樂場、KTV進駐，後因火警荒廢數年，直到近年重新拉皮才獲新生；而防疫旅館老闆蔡進峰買下6至9樓、投入8000萬元營業，沒想到竟會發生火警。

警消調查，起火點位於大樓2、3樓，雖然防疫旅館未遭火舌侵襲，但濃濃黑煙不斷竄入，內部溫度相當高，後更因斷電而增加搜救難度；案發第一時間，防疫旅館內一度有31人受困，經搶救後仍有4人失去呼吸心跳，分別為警消陳志帆、陳姓房客（男）、倪姓房客（男）、以及一名外籍移工。

稍早，其中一名死者家屬重返現場招魂，而家屬們神情哀戚、落寞，並在一片焦黑中向親友喊話，場面令人鼻酸，最後一連擲了3次才完成整個招魂儀式。