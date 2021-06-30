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老婆回來沒洗頭！他狂噴酒精「被嫌太龜毛」…無奈：我自己也快瘋

▲▼酒精,消毒,清潔,防疫,殺菌,75%,ALCOHOL,乙醇。（圖／記者周宸亘攝）

▲家人進門前全身、所有物品都要酒精消毒。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者黃可昀／綜合報導

雖然疫情整體趨勢好轉，但這時候最容易因為一個鬆懈就又升溫！一名人夫表示，由於家裡有6個人每天進進出出，他要求家人鞋子踩過的地方、外面帶進來的物品、手機、鑰匙等都要消毒一遍才可進門，今天老婆去婦產科回來洗澡但沒洗頭，「我抱怨去醫院回來為什麼不洗頭，她說我太可怕太龜毛了，想問問大家，真的是我的問題嗎？」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，他認為所有物品進家門前都要經過酒精消毒，包括老婆偶爾會從外面推手推車進家門，他也要求要把輪子推過的地方都用酒精噴一遍，不過老婆今天去婦產科回來以後只有洗澡沒洗頭，犯了他的防疫大忌，老婆卻認為他矯枉過正，夫妻倆為此鬧不愉快。

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他透露，因為家裡有6個人進出，他要不斷盯每個人回家有沒有洗手，東西有沒有徹底消毒，「有人進門就要衝上去噴酒精，他們覺得我瘋了，我也覺得自己要瘋了」，他之所以會這麼緊張的原因是，家裡有個80歲的媽媽與9歲兒子，「隨便有人確診重症我都承受不起…」。

原PO也提到，家裡每個人對疫情的重視程度不同，因此會產生衝突，家人總覺得他把大家當成病毒，「會覺得回家好像會被監視，這種情緒會變成憤怒，然後變成吵架」，和防疫觀念不一致的人同住確實比較辛苦。

網友指出，原PO的做法沒有問題，謹慎防疫是保護自己也保護家人，「這樣才是對的，你做得很好，不要懷疑自己」、「沒錯，一個確診全家跟著確診，小心防範是對的」、「防疫期間勢必要龜毛的」、「我也跟你一樣要瘋了，但為全家人健康你只好辛苦一點，不厭其煩了」、「對的事情一定要堅持住，有老人更要堅持喔！」

▼網友認同原PO小心翼翼的防疫觀念。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲▼防疫觀念和家人不同調。（圖／翻攝自爆怨2公社）

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