北市未設籍預約疫苗「額度限制」　柯文哲：因為怕網軍攻擊網站

記者袁茵／台北報導

台北市政府30日、7月1日開放72歲以上長者網路預約施打莫德納疫苗，不過有里長發現，未設籍北市的名額早已額滿，還有老夫老妻預約到不同診所、不同時段狀況。台北市長柯文哲30日解釋，一開始沒有設上限，但因為怕網站被網軍攻擊，所以設了很多防護層，快滿時會慢慢開放。

台北市政府30日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，並對北市首日開放72歲以上長者網路預約打疫苗狀況、資深媒體人周玉蔻批柯文哲隱匿北農染疫、板橋大遠百群聚源頭來自北市批發市場、北市商圈流傳有公文建議店家更換張貼台北通QRcode、禾馨醫師在臉書稱「小禾馨民權」可以施打新冠疫苗等時事做回應。

對於北市此次開放72歲以上長者施打疫苗所進行的第四波網路預約，柯文哲表示，前三波接種率45％，隨著年齡層下降，施打百分比本來就會上升，畢竟85歲以上長者本來就不一定會出來打疫苗，且先前外界不斷出現打AZ疫苗造成死亡的消息，所以預約之後沒有去打疫苗，確實都有受到影響，不過「目前也沒證據證明，AZ比莫德納的副作用少」。

至於北市一直說未設籍也可預約，但中午卻有里長稱未設籍已額滿，究竟未設籍可預約的上限為何？柯文哲解釋，中央是以年齡做規定，沒限制戶籍打疫苗，一開始沒有限制，但「怕網站被網軍攻擊，所以設了很多防護層」。

他強調，當預約快滿時，再慢慢開放、增加，都有在看每筆資料速度，真正理由不是要設限，而是網路監控，防備資安問題、避免網軍攻擊。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）