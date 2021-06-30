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台東正氣、四維夜市恢復營業！1／2攤位、禁邊走邊吃　人流管制

▲▼ 饒慶鈴今日下午召開疫情記者會，表示台東7月首波撥補13,247劑莫德納疫苗，於7/2開始預約。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼ 饒慶鈴今日下午召開疫情記者會，表示台東7月首波撥補13,247劑莫德納疫苗，於7/2開始預約。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

7月首波疫苗台東縣將自7/2起提供電話或網路預約，並於5日起在全縣3家醫院、16個鄉鎮市衛生所及9家合作診所進行施打。台東縣長饒慶鈴於今(30)日召開的疫情記者會中宣布台東持續20天0確診，說明開放對象包括第1至6類、第8類，施打莫德納疫苗，而5/9前已施打AZ者則可至榮民醫院網站預約施打第2劑。另外，高雄與雙北夜市陸續開放營業，台東正氣及四維兩夜市將於明起有條件恢復營業。


▲▼ 饒慶鈴今日下午召開疫情記者會，表示台東7月首波撥補13,247劑莫德納疫苗，於7/2開始預約。（圖／台東縣政府提供，下同）

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饒慶鈴在今日疫情記者會中表示，台東縣20天0確診，累計22例確診。枋寮果農個案14734確認感染印度Delta變種病毒，台東目前有17位接觸者列為居家隔離，其中16位PCR採檢陰性、1人採檢結果尚未出爐，因中央昨(29)日下午宣布枋寮果農接觸者皆集中檢疫，因此縣府已協助居隔者入住集中檢疫所。至於中央7月首波撥補13,247劑莫德納疫苗，台東將持續開放第1至6類民眾，並新增第8類65至74歲長者(原住民55歲以上)預約；另外5/9前已施打第1劑AZ疫苗者可預約施打第二劑AZ疫苗。

▲▼ 饒慶鈴今日下午召開疫情記者會，表示台東7月首波撥補13,247劑莫德納疫苗，於7/2開始預約。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴說明，此次疫苗採用電話及網路預約雙軌制，7/2上午9點開放預約，至7/4為止。此次第5類增加居家式和社區式長照機構及身障機構照服員與服務對象、文健站照服員、原家中心社工預約施打。針對第1至5類對象，想在台東市施打者，請到台東馬偕、基督教醫院、聖母醫院網站預約；在台東市以外鄉鎮施打，請以網路(https://wecanhelp.ttpush.app/reservation )或電洽鄉鎮衛生所預約。

饒慶鈴表示，高雄及雙北夜市近日陸續開放恢復營業，饒慶鈴也表示，感謝台東攤販這段時間的配合，在做好防疫措施的情況下，台東市正氣路觀光夜市與四維夜市經過討論後將於7/1起有條件恢復營業，縮小規模、僅提供2分之1攤位、禁止邊走邊吃，並請攤商務必自律，做好安全距離、消毒防疫、實聯制及人流管制等，縣府也會協助強化防疫措施。

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