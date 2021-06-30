疫情期在家「自煮」防疫　台東推廚餘DIY變身果皮酵素

▲▼ 疫情期間在家「自煮」防疫，台東推廚餘DIY變身果皮酵素。（圖／台東縣環保局提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

因應國內疫情持續延燒，超市或傳統市場都出現食材搶購人潮，多數民眾準備生鮮食材在家落實自「煮」防疫，減少外食可能染疫的風險。台東縣環保局表示，而民眾若有切水果產生的剩餘果皮廚餘，則可在家中自製果皮酵素，且可依照稀釋比例不同，用於居家清潔、清洗蔬果及施肥，天然又減少廢棄物。

台東縣政府表示，疫情期間鼓勵民眾去市場及各大賣場購物時以「少去多買、一次購足」為原則，事先規劃採買清單，採購足夠食材減少再次移動，也可改以外送外帶等方式，在家「自煮」防疫已是目前疫情影響下的時代流行，為了避免不斷的採購食材，煮多少吃多少一直是台東推動廚餘減量的好點子，提醒鄉親廚餘除了可以回收還可以資源再利用，台東環保局有推出在家自製廚餘酵素的作法及比例，歡迎大家嚐試著宅在家體驗各式不同的居家小妙招。

環保局指出，建議民眾可以在家利用既有的材料及簡單的方法進行廚餘再利用，將家中的黑糖、果皮廚餘及自來水，以1：3：10的比例混和，放入一般6公升寶特瓶中，在第1天至第15天每天將瓶蓋打開排氣及攪拌，經過3個月的發酵後，就會產生天然的果皮酵素，自製果皮酵素原液用在馬桶可以防止阻塞，稀釋後的拿來洗碗、洗蔬果或噴灑地毯、櫃子及冰箱，成分天然又可以防蟲，不僅落實廢棄物再利用，也非常適合家長與小孩在家DIY，落實綠色生活態度。

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