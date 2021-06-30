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爭取前瞻經費1億6千萬！花蓮整體規畫治水　徹底解決水患

▲▼花蓮縣長徐榛蔚赴玉里大禹以及鳳林長橋，視察向中央爭取之多項治水工程規劃。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚赴玉里大禹以及鳳林長橋，視察向中央爭取之多項治水工程規劃。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在花蓮縣長徐榛蔚及縣府團隊極力爭取下，花蓮縣到目前成功向中央爭取挹注1億5986萬9000元治水經費，用於改善鳳林鎮、玉里鎮、濱海排水上游段、洄瀾灣與吉安溪等區域治水。縣長徐榛蔚表示，將以通盤治水規畫解決多處易淹水問題，進而打造友善宜居環境。

徐榛蔚關注鳳林鎮及玉里鎮部分區域因暴雨氾濫產生淹水問題，29日在鳳林鎮長蕭文龍、玉里鎮長蔡秋龍及建設處長鄧子榆陪同下，親往玉里大禹以及鳳林長橋，視察縣府向中央爭取之多項治水工程規劃。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚赴玉里大禹以及鳳林長橋，視察向中央爭取之多項治水工程規劃。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

由於極端氣候變遷，瞬間暴雨導致嚴重水患在世界各地層出不窮，治水工程的長遠規劃與民眾的生命財產息息相關。徐榛蔚重視治水工程儘管花蓮縣庫不甚寬裕，但為了保障人民生命基本權益，今年仍增加治水預算，共編列9674萬2000元，辦理縣轄12條河川（1700萬）、78條區域排水（6174萬2000元）及一般排水（1800萬）維護改善工程；辦理8件區域排水工程計5件一般排水工程、4件堤防新建工程、3件清淤疏浚工程。另外從去年度到今年度補助13鄉鎮市公所2000萬元辦理區域排水及一般排水清淤疏浚，由各鄉鎮市公所執行，確保排洪功能。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚赴玉里大禹以及鳳林長橋，視察向中央爭取之多項治水工程規劃。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，鳳林長橋排水改善工程，今年向水利署爭取1700萬元經費已核定通過，此次是針對左岸護岸改善570公尺段以及重新興建長橋3號，因此現階段進行設計規劃中，預計在七月底設計完成、八月初上網公告招標，期望能在明年初完成工程。另針對玉里酸柑排水（含大禹排水）治理規劃計畫已核定通過，去年完成玉里媽祖宮段至大禹土地公廟段排水後現今不再淹水，期望新計畫能改善過去排水難以排進秀姑巒溪所造成的倒灌，導致水淹農田、漫上溪口問題。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚赴玉里大禹以及鳳林長橋，視察向中央爭取之多項治水工程規劃。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

玉里大禹排水位於舊大禹車站旁，為週邊水渠匯集之處，每逢大雨經常淹水，基此，建設處長鄧子榆表示，由於秀姑巒溪河床過高，導致酸柑排水無法流入溪床，而大禹排水又流入酸柑排水，造成回淤淹水。目前縣府針對此處進行短中長期規劃，希望與第九河川局合作，短期的部分希望由縣府在酸柑排水及秀姑巒溪匯流口處清淤，而秀姑巒溪的部分由第九河川局針對清淤及疏濬計畫加強改善；未來中長期部分，則希望透過整體治理規劃，將水患問題從根本處解決。

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