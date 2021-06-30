國軍高效率清淤！曾文水庫蓄量增30萬立方公尺　石門增20萬

▲國軍進行水庫清淤。（圖／翻攝軍聞社，下同）



記者黃巈禾／綜合報導

行政院今年3月指示國軍，利用水庫水位低下時，動員整備支援各水庫加強陸挖、擴大清淤。歷經近3個月的努力，國軍陸續完成曾文水庫、石門水庫清淤作業。隨著近期鋒面帶來降雨，水情獲得舒緩，也有效增加水庫儲水量。

今年3月，陸軍第3、4、5作戰區工兵群，支援澄清湖、鯉魚潭、日月潭、阿公店、曾文、石門水庫清淤作業，增加水庫儲水量。隨著各地水情趨緩，水位逐步上升，工兵官結束清淤任務。

陸軍第八軍團54工兵群，於3月底進駐曾文水庫，並訂於7月31日達成30萬立方公尺清淤量的目標，如今清淤提前1個月達成。南水局29日表示，曾文水庫集水區受益鋒面與西南風持續帶來降雨，水情好轉，6月28日水位回升超過214公尺以上，已達國軍清淤範圍，水利署和軍方共同會勘，也基於安全考量，結束支援任務。

此外，國軍也完成石門水庫清淤任務。石門水庫先前水情不佳，北水局、國軍53工兵群、水利局第10河川局都加入支援清淤，歷經3個月，石門水庫上游清淤20萬立方公尺。

石門水庫蓄水率29日突破70%大關，30日達到70.9%。全台水庫中，除了翡翠水庫和白河水庫之外，其餘水庫29日水量都有上升。受梅雨鋒面及西南氣流影響，連日降雨，截至30日上午，新山水庫蓄水量959.5萬噸、翡翠水庫28469.6萬噸、石門水庫14373.7萬噸、永和山水庫1409.32萬噸、寶山水庫444.89萬噸、寶山第二水庫3036.39萬噸、明德水庫839.85萬噸。

鯉魚潭水庫噸、德基水庫6311.13萬噸、石岡壩102.53萬噸、日月潭水庫12483.41萬噸、霧社水庫2668.34萬噸、湖山水庫5077.38萬噸、仁義潭水庫2461.10萬噸、蘭潭水庫870.35萬噸、白河水庫1078.00萬噸、曾文水庫26621萬噸、烏山頭水庫6293.00萬噸、南化水庫9189.75萬噸、阿公店水庫53萬噸、牡丹水庫2124萬噸。