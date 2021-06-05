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黃偉哲市長視察抽水站防汛工作　台南海尾寮排水效果逐步實現

▲台南市長黃偉哲前往安南區，視察海尾寮E抽水站相關防汛整備情形，同時要求水利局嚴加戒備因應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲前往安南區，視察海尾寮E抽水站相關防汛整備情形，同時要求水利局嚴加戒備因應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

彩雲颱風4日掠過台灣南側後，雖然對台南無直接影響，但從5日起伴隨梅雨鋒面南下，氣象局預報台南地區易有豪雨或大雨發生，天氣相當不穩定，水利局已於5日上午8時開設豪大雨3級應變中心，確實掌握各區降雨狀況，市長黃偉哲特前往安南區視察海尾寮E抽水站相關防汛整備情形，同時要求水利局嚴加戒備因應。

黃偉哲市長表示，天氣變幻莫測，防汛與抗旱同樣重要。根據中央氣象局的預報，5日起南方水氣增多且受颱風外圍環流影響，山區易有午後雷陣雨發生，這1次的影響也較前一波梅雨範圍大，而且5日下午開始至6日全天會有明顯的降雨量，他責成水利局密切注意雨勢，務必及時將積水排除。

▲台南市長黃偉哲前往安南區，視察海尾寮E抽水站相關防汛整備情形，同時要求水利局嚴加戒備因應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水利局長韓榮華表示，目前南市低窪地區的57座抽水站、451台移動式抽水機已完成保養維護及預佈（含23台機動調度機組），防水擋板1868片也分配予永康、仁德等11個易淹水地區的區公所運用。

▲台南市長黃偉哲前往安南區，視察海尾寮E抽水站相關防汛整備情形，同時要求水利局嚴加戒備因應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水利局補充，海尾寮排水為安南區主要排水系統之一，集水區內多數地勢低窪，排水不易。加上海尾寮排水下游河段先前未完成整治工程，造成周邊如海尾寮社區等常因颱風豪雨發生積淹水情況。水利局針對海尾寮排水進行整治方案，爭取流域綜合治理計畫經費約2億3千萬元，辦理海尾寮排水整治工程，將海尾路下游河道拓寬至30至50公尺，並於河道北側留設滯洪量約6萬噸之帶狀滯洪池，並加設3CMS應急抽水站與E抽水站聯合操作協助抽排，以因應瞬間大雨抽水站抽排不及情況，在近年歷次颱風豪雨期間均發揮保護效果，社區內最低窪地區朝皇宮淹水情況已大幅改善。

▲台南市長黃偉哲前往安南區，視察海尾寮E抽水站相關防汛整備情形，同時要求水利局嚴加戒備因應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另海尾寮排水上游十三佃、總頭寮、新寮等聚落，其因地勢低平先天排水坡度不良，且內水受到海尾寮排水外水水位影響不易排除，易發生積淹水情事。水利局爭取前瞻經費3億600萬元，於安中路二段37巷旁公兒用地，設置大型抽水站來控制水位，並透過機械抽排方式增加上游排洪能力，降低上游聚落淹水潛勢，目前辦理基本工程設計中，預定110年底招標，112年完工。

▲台南市長黃偉哲前往安南區，視察海尾寮E抽水站相關防汛整備情形，同時要求水利局嚴加戒備因應。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲前往安南區，視察海尾寮E抽水站相關防汛整備情形，同時要求水利局嚴加戒備因應。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲前往安南區，視察海尾寮E抽水站相關防汛整備情形，同時要求水利局嚴加戒備因應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲最後強調，對人民來說治水「沒有最好、只有更好」，治水防災的問題一直以來是台南施政重點。而未來降雨量恐會隨著極端氣候的變化而更難預測，但台南市政府一定會持續努力，提出最好的計畫提早因應，讓民眾免除洪患之苦。

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