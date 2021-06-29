台南安南家庭群聚追出傳染源　衛生局：大家不要自己推測

▲台南市衛生局長許以霖指出，他強烈建議大家不要自己推測，因為對防疫沒有幫助，且對當事人是種傷害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對台南安南家庭群聚8人確診案，市府追查傳染源查出有人染疫又痊癒，市長黃偉哲指出，該家族親密接觸者的PCR是陰性，但是他病毒抗體檢測卻是陽性，這代表已經痊癒了，但體內還有抗體，目前疫調匡列1名南來北往的司機，正深入疫調中。

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對於媒體報導的「傳染源」？台南市衛生局長許以霖指出，這些是個人隱私，強烈建議大家不要自己推測，因為在疫調中可以報告的是，如果抗體IgM、IgG，會根據一個弱陽、一個陽性來判斷可能他的染病期，可能是在兩週到1個月前，目前的PCR陰性表示他已經沒有病毒了、已經沒有傳染力了。會由這樣子來推算他染病的期程，根據那個時間再去做疫調、去匡列。

許以霖說，目前是有一個追溯源，所以到最後整個報告完成了，也確定了，會跟外界說明確認，而不需要這樣子一直猜測他家的誰是誰？有什麼關係？他覺得這對於當事人是滿傷害的一件事情。許以霖說，其實有市民跟衛生局反應說，網路上都一直在講人家怎麼樣？又怎麼樣？請不要再無謂的猜測，這樣對防疫一點幫助都沒有，這個事情請交給衛生局查處，在一個完整報告出來後，會跟大家報告，請不要做無謂的猜測。

黃偉哲表示，「因為這樣子猜測論會導致染病的人更不願意出來，他的疫調更不願吐實，不願吐實的話，疫調困難就增加，疫調困難增加就是可能在我們調查出來之前，疾病就感染散播出去了，這對傳染病防治沒什麼幫助。」

對於外界關心安南家庭群聚8人確診案例，有關確診者足跡，透過簡訊實聯制已經聯繫了多少可能的接觸者，這些人是否都需要篩檢？黃偉哲回應，簡訊實聯制的確有它的功效，在這一段時間，台南49個確診案例裡，在疫調方面幫忙很大，但是目前簡訊實聯制發生了一個問題，它的資料保存只有28天，原先的設計是一個感染期的DOUBLE，但是中間會牽涉到一個問題，也就是我們通常找到的人，雖然他已經發病很久，發病一段時間了，有時候發病一段時間再回朔去叫他自己回憶、回想，回想他曾去過哪裡？他的足跡有時候就報告不會很詳盡，這時就要靠實聯制來輔助，因中間還有一些行政流程，有時候要去調的時候已經過了28天，那實聯制資訊就自動刪除，他建議中央可以把這28天適度延長，看要延長到42天，還是延長多久？這樣也方便疫調。

黃偉哲說，安南群聚的案例，還是感謝簡訊實聯制的部分有幫到忙，匡列的對象本來是100多位，現在已經變170幾位，這逐步擴大部分，就是簡訊實聯制的幫忙。

許以霖補充，簡訊實聯制還是要回歸到確診者到的足跡，他停留時間、有沒有戴口罩、跟接觸者這些，而不是他到過的地方就把實聯制全部撈出來，這段時間去過的人，全部發簡訊給他，如此很快的全部台南市民都會收到簡訊，這是不必要的，也會造成恐慌，還是要回歸疫調跟疫情本身的處理。

許以霖說，針對比較有風險的，就直接請他出來，匡列出來做篩檢，如果相對沒有那麼高風險的，就可以提醒他，這也感謝實聯制，讓我們用電話通知159位的市民，提醒他、也告訴他說有一些要注意的事項，每天要注意自己身體健康，有沒有發燒、有沒有症狀，如果有症狀要趕快去就醫，如果沒有的話也歡迎做篩檢這些，而不是一味的就因為實聯制，把所有簡訊發出去，這會造成民眾更加恐慌，所以還是要回到疫情本身、疫調本身。另外該案目前擴大接觸者是177位，檢測PCR都是陰性，然後報告未出來49位，30就會有正式結果出來。

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