台南西港區台19線自撞電桿死亡車禍造成停電　佳里警籲天雨路滑小心駕駛

▲台南市西港區中山路發生自小貨車撞斷路旁電線桿，引起電桶爆炸，造成李姓男子不治及附近大停電，消防隊、佳里分局與台電公司獲報後，立即派員趕往處理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市西港區中山路台19線南寶樹酯公司前，29日下午2時19分許發生自小貨車撞斷路旁電線桿，引起電桶爆炸，造成28歲李姓男子送醫不治，及附近大停電，轄區消防隊、佳里分局與台電公司獲報後，立即派員趕往處理，以維持行車秩序、搶救傷患與迅速恢復供電。

佳里分局警方指出，當時在附近經營工廠的陳先生聽聞轟然巨響，原以為午後大雷雨打雷聲音，外出查看發現有支路旁電桿遭自小貨車撞斷，小貨車跌落路邊大水溝，電桿斷裂橫倒路中，頓時造成行進動線受阻。

佳里分局交通組組長張宏年指出，29日下午28歲李姓男子駕駛自小貨車由南往北行駛至該路段，疑因天雨路滑，車速過快，於內車道打滑後失控自撞路旁電桿，造成電桿斷裂電容器爆炸引發巨響，造成附近商家住戶因而短暫停電。居民紛紛外出查看情形，發現自撞交通事故，駕駛人人車跌落路邊大水溝，並遭到斷裂電桿重擊駕駛座上方車頂，駕駛座板金扭曲變形，夾擊傷患，情況危急，立即報警處理。

佳里分局長蔡進閱獲報後立即督同副分局長楊富仁、交通組長張宏年及西港所長蘇家戊等多人前往協助處理，與消防隊救護人員將受傷駕駛合力救出，緊急送往佳里奇美急救，因傷重於下午16時15分許，不幸往生去世。

佳里分局分局長蔡進閱表示，近日氣候不穩，經常午後下起豪大雨，籲請用路人加強注意天雨路滑，小心駕駛，避免因水漂效應，車子打滑造成意外事故。佳里分局將不定時編排測速照相勤務、重守車勤務，加強交通違規稽查及定點守望，以提醒用路人注意行車安全，以減少交通事故發生。

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