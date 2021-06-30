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社會 社會焦點 保障人權

專題／柔道童不治　他用「這一招」掩飾人禍

▲▼安山市府決定投入具有跆拳道、柔道段術證照等12名武力警察。（示意圖／CFP）

記者潘姿吟／專題報導

沒有人樂見憾事發生，但這一次台中柔道男童事件，很明顯是地方政府失職，主管機關卸責，專項運動協會缺乏作為！柔道男童撐70天不治　人本：體育界的案件都非常嚴重！

立法委員張廖萬堅指出，「台灣現有的A、B、C三級教練證照制度，從民國81年推動至今已經快30年。」既然有教練證的制度，那大家就會納悶：「為什麼何姓柔道教練明明就沒有教練證卻可以去教學生？這是一個普遍的現象還是一個特例？或是一個慣例？或是一個陋習？」這些單項協會或單項委員會都已經帶頭說可以不用教練證就這樣做，體育署就視而不見嗎？

台灣的教練證照制度已經30年歷史卻從未落實

立法委員黃國書也強烈抨擊：「長期以來，教育部體育署太輕忽教練的證照制度了！」對於這次事件，不只地方政府有責任，負責教練制度的體育署也要檢討，原因無他，「針對教練的證照，我們是有法律規定的！」他說。

翻開國民體育法第31條，運動教練與運動裁判之資格檢定、授證、管理及其他應遵行事項之規定，由中央主管機關定之。所謂的中央主管機關就是教育部體育署，運動教練跟運動裁判的資格檢定既然是體育署非常重要的業務，那麼，體育署是用什麼樣的態度來執行呢？
 

▲▼立法院議事轉播畫面，張廖萬堅委員、體育署長張少熙、教育部次長林騰蛟。（圖／記者潘姿吟翻攝）

▲▼4/29立法院教育及文化委員會中，張廖萬堅委員提出台灣的A、B、C三級教練證照制度已30年歷史卻從未落實，從體育署長、地方政府、專項運動協會都有責任。（資料圖／記者白珈陽攝）

▲柔道館被灑冥紙丟雞蛋 。（圖／記者白珈陽攝）

這幾年來，不管是國體法修法或審查預算，立法委員諸公再三疾呼，體育署必需徹底檢討並建立裁判教練審查培訓之監督制度，而且，應該要由體育署「親自執行」這個計畫，「結果，我每年都提出來，體育署每年還是整筆預算委託中華體總進行教練培訓。」黃國書委員的語氣中，透露著無奈。

如何突破嚴實的共犯結構　帶來真正的改變？

花了人民納稅錢的計劃案，如果成效不彰又問題層出不窮，難道不應該尋求不同方式辦理嗎？體育署長在4/29公開承諾，將以公開招標、勞務委託，不再只是片面的委託單一的民間團體來辦理。沒教練證真的可以當教練！　柔道童之死「共犯」內幕

「當然，如果真的做到公開評選，這將是一個很大的變革！」民進黨、國民黨、民眾黨的幾位委員助理都樂見其成，「希望這次柔道男童事件，真的可以讓體育署痛定思痛、全面檢討，尋求不同方式來辦理全台灣教練與裁判的培訓與證照制度。」但其實，他們仍抱持著懷疑態度，因為體育署長期以來虛應了事的心態。

最可怕的是已經發生了悲劇　問題還不會解決

沒有人喜歡發生悲劇才開始改變，但最可怕的卻是已經發生了悲劇，問題還不會解決，「雖然說是『公開評選』，大家還是擔心體育署假改革之名行護航之實。」一名曾經任職於體育署的約聘僱人員H小姐並不樂觀。阿貓阿狗都可以考到「教練證」！　他揭關鍵原因

她說：「體育署是一群老練公務員的集合，他們的手法高段！擅於利用各種方式進行技術阻饒，例如可以主張為了確保履約能力，對投標廠商資格做一定的限制，像是『必須有實際開辦教練與裁判培訓事務的相關經歷』，最後，很有可能還是只有中華體總符合資格。」所有的起因，源自於公務員不想自找麻煩，導致日後減價驗收或造成仲裁申訴。

另一位熟悉體育署生態的已離職約聘僱人員R先生則說，籌備開會至少要花1個月，開完會之後還要再耗費3個月設置規範，「體育署公務員的心態是這樣，鎂光燈照到他們的時候，表現出積極任事就好，只要撐過眼前的風暴，反正大眾是健忘的，時間一拉長，大事化小、小事化無。」R先生講話犀利，最後再補一句：「這群考試機器很厲害，他們會一次一次進化。」

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關鍵字：

柔道腦死人本 體育體育署

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