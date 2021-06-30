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專題／阿貓阿狗都可以考到「教練證」！　他揭關鍵原因

▲▼柔道訓練。（圖／記者潘姿吟攝）

▲朝野立法委員與專家學者皆呼籲，未來若從事技擊類運動教學或幼兒運動教學，應規範教練資格。（資料圖／記者潘姿吟攝）

記者潘姿吟／專題報導

柔道童的傷害已經造成，現階段只能亡羊補牢，以避免再發生類似的不幸事件。柔道男童撐70天不治　人本：體育界的案件都非常嚴重！

就目前討論沸沸揚揚的教練證照而言，根據體育署提供的統計資料，各運動項目中，以C級教練的人數最多，但如果深究C級教練講習所準備的教學方案，一樣缺乏完整的系統性，而在核發證照與否的考核上，也缺乏一制性與嚴謹度。

許多擁有C級證照的教練，甚至缺乏正確示範該專項動作的能力，更不用談教練應該具備的其他能力與素養。

一位學校體育老師甚至這麼說，「阿貓、阿狗去考都會過！」熟悉台灣體育事務的政大法學院教授林佳和解釋，事實的確是如此，「當初設置C級教練證制度，主要是基於運動推廣為出發點，提供給大學生或是第一次接觸運動的人，有一個入門的機會。」

健全教練養成與培訓機制　才是根本解決之道

這其實有一個歷史因素。師範系統比較大的科系是普通科，早期的師專年代，體育科系比較不普及、畢業人數不足，造成很多國小普通科老師兼代體育課，此外，學校運動隊伍很多也是由熱心的普通科老師負責。那樣的時空背景下，C級教練證成為這些普通科老師進修與取得體育專業資格的一個管道，不像A、B級有一定的專業鑑別度。

「我們的C級教練比較像歐洲的訓練員，類似訓練助理。運動指導應該分為很多類型，台灣沒有細分化。」林佳和教授補充說明，教練是運動社團的自治權限，世界各國都一樣，誰當教練？誰當裁判？都由專項運動協會自理，國家要尊重各協會的基準，這是運動社團的自主權。沒教練證真的可以當教練！　柔道童之死「共犯」內幕

可是，隨著時代更迭，不合時宜的制度是否有調整的可能？浮濫核發教練證照的結果，不但失去鑑別度，也對正在興起的運動訓練產業發展與市場信心，帶來負面的影響。

技擊類與幼兒運動教學　應規範教練資格

究竟，整個教練證的管理考核執行程序為何？前立委助理A先生說明，體育署把整包預算委外給中華體總負責，中華體總再下包給各單項運動協會，他們的關係是一層又一層。

▲▼體育署、中華體總外觀。（圖／翻攝自體育署臉書）

▲體育署與中華體總外觀。（圖／翻攝自體育署臉書）

談到台灣的專項運動協會，林佳和教授坦言，「有些非常認真，有些非常亂來，如：講習會亂開、價格訂很貴……等都有，這些是體育界大家都知道的事情。」

「這個部分，從補助款把關的角度來要求協會自律，可能是一種方式。」前立委助理A先生補充，「但要看體育署有沒有魄力這麼做。」柔道童不治　體育署用「這一招」掩飾人禍

林佳和教授在人本教育基金會的會議中提到，「如果不能自律，只能用他律了，最強的他律就是法律。」他說，在自律極強的歐美各國，國家基本上不需要特別介入運動圈，內部就能在選任與監督下排除不適任的教練：「所以這兩者是一個辯證，他律多，自律被壓迫，慢慢自律就會自己建立起來，自律建立起來，他律就可以減少了。其他國家他律少，因為自律強。我們台灣自律弱，甚至沒有，他律就要很強。目前就是台灣的他律也沒有，問題就出在這邊。」

沒有法律依據，沒有辦法強求。對於柔道男童事件，他嚴肅建議，應該要區分類型，涉及到身體攻擊或危險性較大的項目，如：技擊類，或是幼兒的運動教學，必須建立一套法律依據。目前的法律，沒有規範到這一點。

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柔道腦死人本 體育體育署教練

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