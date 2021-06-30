他牽著爸爸的手，心跳就沒了...柔道童母哭求：司法要還帷帷公道

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中市豐原區南陽國小一年級7歲黃小弟，4月遭何姓柔道教練、學長過肩摔20多次，導致傷重昏迷，昨（29）日心臟衰竭離世。黃童母親今天（30日）悲痛泣訴，昨接到醫院電話，她與黃父先後趕到醫院，「帷帷心跳指數越來越低，爸爸趕到牽住他的手，帷帷心跳就沒了、去當小天使了！」

▲「他牽著爸爸的手，心跳就沒了」柔道童母泣訴，盼司法還公道。（圖／記者白珈陽翻攝）



台中市長盧秀燕一早也低調到殯儀館慰問黃童家屬，黃母抱著盧秀燕痛哭失聲，同為人母的盧秀燕不停地安慰，要她保重、加油。

▲市長盧秀燕也到殯儀館慰問黃童爸媽。（圖／記者白珈陽翻攝）



黃母表示，昨天收到醫院通知小朋友狀況不佳，她連忙趕到醫院，看到帷帷的心跳指數越來越低，而受限疫情緣故，包括舅舅、阿嬤以及哥哥都無法到院見帷帷最後一面，只能透過視訊電話，讓他們跟帷帷告別。

黃母淚訴，帷帷一直到爸爸趕到醫院，牽起他的手，心跳慢慢停止，去當小天使。由於不想讓帷帷受太多苦，一開始就與父親商量好，簽下放棄急救同意書。

黃母痛批，施虐的教練不聞不問、沒有與黃家聯繫，並哭求司法要還帷帷一個公道，「不要讓我一個可愛的孩子就這樣沒有了！」黃母也表示，謝謝社會大眾，還有很多關心帷帷的所有人，謝謝所有人的祝福，帷帷都有收到了。