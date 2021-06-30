柔道男童撐70天不治　人本：體育界的案件都非常嚴重！

▲柔道男童事件絕不是單一事件，若結構性問題不解決，未來仍有可能再出現類似事件。（圖／CFP）

記者潘姿吟／專題報導

台中市7歲黃姓男童才剛學柔道，卻被何姓教練與學長數度重摔、強迫對練，導致腦死昏迷住院，經過70天的持續治療，黃童雖展現驚人的求生意志，昨（29日）晚仍不治。

時間回到今年4月21日，台中市豐原區7歲黃姓男童在道館學柔道時，被教練與學長輪流重摔至少27次，頭部多次重擊地板，痛苦哀嚎無人理會，直到嘔吐昏迷才被送醫，急救後仍因顱內嚴重出血、中樞衰竭，昏迷指數為3，靠呼吸器維生。事件經披露，震驚全台，社會群情激憤，要求追究責任。

中華民國柔道總會切割「教練無照！」台中市政府甩鍋「場地無償借用、無償教學。」台中市柔道委員會則委屈表示「幫忙推廣柔道運動，也沒支領薪水，義務幫忙。」悲劇一再發生，難道沒有結構性的原因嗎？

發生黃小弟弟的悲劇，沒有一個家長不心痛，這社會沒有人不揪心。有人站出來說，柔道不是這樣教的；有人指責，都是私人教練的訓練行為疏失；更多人是直接一刀切，把教練證當成防火線。

然而，歸咎為單一原因或狠抓一個戰犯，問題就解決了嗎？

「你不覺得每隔一段時間，類似的新聞事件就會再出現一次嗎？」財團法人人本教育文教基金會校安中心主任張萍，細數歷年的申訴案件，不管校內或校外，體育界的案子多不勝數，「而且，只要是體育界的案件，通常都是非常嚴重的事！」她不想一竿子打翻一船人，但為什麼，體育教育從業人員造成的事件層出不窮？悲劇一再發生？

究竟是管理的問題，養成的問題，還是整個系統的問題？張萍對於教育部體育署長期以來的消極作為，感到不可思議，更何況，這對更多盡職負責的體育界從業人員非常不公平。

「教練制度」究竟出了什麼問題？這次的柔道事件，有機會成為體育界大力整頓的契機嗎？除了開鍘或處罰，主管機關能否從治本的方式擬定的長遠規劃？

改變，不該建立在人命的犧牲上，經過這一次，大家希望的是痛定思痛、徹底推動改變。

▲針對柔道男童事件，人本教育基金會曾於今年4月舉辦「柔道男童案 孩子是穿過很多漏洞才摔傷的」記者會。（資料圖／記者屠惠剛攝）