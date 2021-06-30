快訊／台中7歲柔道童枉死相驗！解剖查關聯　摔人小學長下場曝光

▲黃童昨晚不治，檢察官將擇日解剖以釐清死因。（圖／截取自黃父臉書）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原7歲黃姓男童，4月間遭何姓柔道教練、學長過肩摔20多次，導致傷重昏迷，歷經70天住院治療，近日黃童身體機能每況愈下，29日晚間因心臟衰竭不治。台中地檢署檢察官30日上午率法醫進行初步相驗，認須進一步釐清死因，將擇日解剖；檢方表示，若相驗結果確認黃童死因與何姓教練行為有關聯，將依傷害致死罪移送地院併案審理，另外，也曾奉教練指示出手摔黃童的小學長因未滿12歲，不會受司法調查，將由教育單位輔導。

黃母今早指出，昨日晚間收到醫院通知孩子狀況不佳，與黃父先後趕到醫院，到院時看見孩子的心跳指數越來越低，「爸爸趕到牽住他的手，帷帷心跳就沒了、去當小天使了！」，黃母痛批，施虐的教練不聞不問、沒有與黃家聯繫，哭求司法要還孩子一個公道，「不要讓我一個可愛的孩子就這樣沒有了！」

據了解，近日黃童身體狀況越來越差，血壓不斷下降、肺部也受到感染，昨晚院方通知其父母情況已不樂觀，經醫師與家屬說明及溝通後，父母不願讓孩子再受苦，忍痛放棄急救，黃童於昨晚9時許宣告不治。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，今日上午初步相驗後，檢察官決定擇日解剖以釐清死因，若相驗結果顯示與何姓教練行為有關連性，將依傷害致死罪移送台中地院併案審理；案中對黃童過肩摔的學長，因未滿12歲，不會受司法調查處理，將由教育單位輔導。

此前，何姓教練在6月4日被依傷害致重傷害罪起訴，因現在黃童已經死亡，檢方將請法院變更法條，依傷害致死罪審理，何姓教練面臨的刑責也由原先的3到10年徒刑，改為7年以上至無期徒刑。

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