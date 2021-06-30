　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

專題／沒教練證真的可以當教練！　柔道童之死「共犯」內幕

▲▼柔道。（圖／視覺中國）

▲台中柔道男童被摔出了這麼大的問題，摔出了社會的注意度。大家以為主管機關應該會更積極。（圖／視覺中國）

記者潘姿吟／專題報導

今年4月，台中7歲黃姓男童，遭何姓柔道教練摔成重度昏迷，住院苦撐70天後後不治。台中地檢署已在6/4，依傷害致重傷等罪將何男起訴，建請法院加重其刑。

時間回到2個月前，事發後，中華民國柔道總會於官方粉專發文表示，何姓教練未具有柔道總會核發的教練證照之外，總會秘書長呂美儀也公開說明，以現行的法規中，總會無權干涉坊間柔道館的開設事務，也難以介入過濾各道館教學人員的身分。對於此次無證教練自行「義務授課」所引發的憾事，導致外界對柔道運動的安全性產生疑慮，總會將從約束內部會員做起，並整理出安全道館名單，提供給民眾安心的選擇，以避免類似的憾事再度發生。

似乎，發生這樣的悲劇，只跟教練個人有關，只跟證照與否有關！

「沒有教練證，怎麼可以當教練？」真的是這樣嗎？

台中市柔道委員會總幹事蔡勝良在接受多家媒體採訪時說明，委員會依循場地租借辦法、無償提供場地給何教練推廣柔道，也依照要求不得收費。

對於大家質疑何姓教練，「沒有教練證，怎麼可以當教練？」一事，蔡勝良解釋，委員會並非逃避責任，而是在台灣，從事體育運動教學，並沒有規定必須具備教練證，除非是學校的專任教練。

對此事件，柔道圈內人對外噤聲，但私下議論紛紛。若論柔道競技本身，何教練是台灣柔道協會認證有6段段位實力，加上已有10多年教學經驗，也培養出不少優秀選手，「圈內都知道，一般人黑帶初段就可以當助教，3段已經都在開班授課，更何況是6段！」蔡勝良強調，這不是在幫何教練卸責，而是闡述實際現況，說明問題的癥結不在教練證，責任的歸屬應該更審慎釐清。

只是，蔡勝良的說法，恐怕與社會大眾的期待有相當大的落差。

摔出這麼大的問題　大家以為主管機關會更積極

台中柔道男童被摔出了這麼大的問題，摔出了社會的注意度。大家以為主管機關應該會更積極。柔道男童撐70天不治　人本：體育界的案件都非常嚴重！

當時的教育部體育署，有沒有立即因應，作出任何內部檢討呢？

事件發生在4/21，不到兩天，媒體已經報得沸沸揚揚，體育署在4/28才發了一個文到各縣市政府，「為避免類似臺中市學習柔道，黃姓孩童意外事件憾事的發生，請加強督導轄下體育團體辦理的推廣活動，強化教育宣導運動安全意識與觀念。」首先是事情發生一個星期才去文，再來是公文內容不痛不癢、不著邊際，完全沒有具體作為。

不幸已經發生了，當事件經過一整個星期，主管機關發出去的公文還僅止於宣導、只是一個提醒，誰能接受這種任事態度？

直到4/29立法院教育及文化委員會中，在朝野立委要求下，教育部次長林騰蛟與體育署署長張少熙，才承諾於1個月建立教練證照查詢系統，並邀集地方政府、各單項協會開會，針對道館聘請教練訂立更明確規範，同時研議建立不適任教練通報系統。

為了平息社會各界憤怒，體育署急忙於5/31上線教練證照查詢系統，除了亡羊補牢外，若持續以只抓戰犯不抓結構性共犯的態度應付柔道男童事件，難保不幸意外不會再發生。

▲▼豐原7歲男童遭無教練證重摔腦死，柔道協會表示，與有沒有證照無關。（圖／民眾提供）

▲台中7歲柔道男童事件，催生了教練證照查詢系統，但這樣就可以讓憾事不再發生嗎？（資料圖／民眾提供）

ET快訊
iPhone 13模型機曝光！　瀏海明顯縮小
7月新制「必看15大項目」懶人包出爐！迅速掌握荷包重點
勇者嘗鮮「香菜豬血糕披薩」！他5字評價萬人讚：感謝犧牲
台北夜市微解封「為全台打頭陣」！　醫：柯P是地下指揮官
她防疫在家1個月「收卡費帳單崩潰」！　釣出整樓受災戶
快訊／祕魯祖孫、果農重疊足跡！「枋寮醫院537人」PCR出爐
獨／「1人陽性」整棟PCR+隔離！　高市府鐵腕封樓原因曝
只能出怪招！洋基投手連12次抖腳　大谷翔平笑出來
急診護理師「懷孕30週染疫」　台大緊急剖腹搶救
「放火」裸跪過程曝！青青噤聲打包行李　男友逼脫光還外流裸照

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

單車男路過餐廳門口　偷走2盆栽辯「回家拜拜用」

高雄火燒船畫面曝！暗夜中烈焰「狂燒10小時」　2船員跳海求生　

調教女王「爆乳制服」竟是男警出借　軍轉警不到1年「涉世未深」

一家4口燒炭僅剩女童獨活　阿嬤一肩扛陷困境！同濟會送暖

「放火」裸跪過程曝　青青噤聲打包行李…男友綠光罩頂逼他脫光

高雄男開「150萬皮卡」害慘妹子　她遭前男友亮槍押走原因曝

專題／沒教練證真的可以當教練！　柔道童之死「共犯」內幕

他牽著爸爸的手，心跳就沒了...柔道童母哭求：司法要還帷帷公道

神明前做壞事！她遭酒駕男2度侵犯　收到「丟丟臉的」影照

快訊／基隆某豪宅爆「30歲男墜樓亡」！媽叫他上班才發現

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

小禎上線就問「花了多少錢」　柯震東曬「美國陽光」秒惹怒她XDD

謝承均公開告白曾莞婷！　她一看害羞回應...網敲碗：該閃婚了

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

一家四口美國返台隔離分住2房！　怨防疫旅館太貴：15天要10萬元

女子搭Uber不給運將確認實聯制 毆打司機怒嗆：全世界你最特別！

單車男路過餐廳門口　偷走2盆栽辯「回家拜拜用」

高雄火燒船畫面曝！暗夜中烈焰「狂燒10小時」　2船員跳海求生　

調教女王「爆乳制服」竟是男警出借　軍轉警不到1年「涉世未深」

一家4口燒炭僅剩女童獨活　阿嬤一肩扛陷困境！同濟會送暖

「放火」裸跪過程曝　青青噤聲打包行李…男友綠光罩頂逼他脫光

高雄男開「150萬皮卡」害慘妹子　她遭前男友亮槍押走原因曝

專題／沒教練證真的可以當教練！　柔道童之死「共犯」內幕

他牽著爸爸的手，心跳就沒了...柔道童母哭求：司法要還帷帷公道

神明前做壞事！她遭酒駕男2度侵犯　收到「丟丟臉的」影照

快訊／基隆某豪宅爆「30歲男墜樓亡」！媽叫他上班才發現

台灣人悶壞了！Google、Apple數據曝「人潮回升」　在家人數降5％

環境用藥查核成果出爐！　4件含「滅蟻樂」最高可罰150萬

圖輯／疫情露曙光　龍山寺商家帶頭微解封重新開張

南韓節目灑狗血！推「離婚男女同居」真人秀　男挑逗：越線也可以

疫情害屏東彩椒「銷量暴跌七成」　男星心痛：農產品是無辜的

蔡波能被指「語言能力沒桃貴好」！二伯無奈護兒：他其實會很多單字

阿母淋到雨頭暈躺床！　貼心毛孩「抱手陪睡覺」溫暖眼神感動網

單車男路過餐廳門口　偷走2盆栽辯「回家拜拜用」

桃園7／2起連3天長輩打莫德納　3年齡層分批接種、79歲↑可補打

BMW新「2系列Coupe轎跑」將於7／8亮相　M240i直6渦輪達374匹

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

社會熱門新聞

神似羅志祥！　高職畢業裝闊少10連劈「從美魔女到大學生」

台中7歲柔道童　住院70天不治

柔道童父剛生日「悲痛迎接噩耗」！7歲兒不治　父母在旁淚崩

她被老闆性侵　自尊心縫起她的嘴

獨／柔道童昏迷70天亡　無良教練聽到消息反應曝

自以為可酒駕撞死台大學霸　法官怒了

快訊／汽車追撞、3惡煞下車持棒狂毆　高雄男慘死街頭

即／基隆某豪宅爆「30歲男墜樓亡」！

即／堅決否認下海拍A片　警專中隊長請辭獲准

快訊／台北大樓深夜「陽台起火」　消防員急灌救…疏散90人

獨／警官男優請辭！　不只拍1片最愛「女師調教」

快訊／高雄新興區大樓驚傳墜樓　高雄女壓毀汽車當場喪命

騎士凌晨闖國道　遭BMW撞飛肢體斷裂亡

獨／起底警官男優！拍片運動服一看就知道是他

更多熱門

相關新聞

他牽著爸爸的手，心跳就沒了...柔道童母崩潰悲號

他牽著爸爸的手，心跳就沒了...柔道童母崩潰悲號

台中市豐原區南陽國小一年級7歲黃小弟，4月遭何姓柔道教練、學長過肩摔20多次，導致傷重昏迷，昨（29）日心臟衰竭離世。黃童母親今天悲痛地說，昨接到醫院電話她與黃父先後趕到醫院，「帷帷心跳指數越來越低，爸爸趕到牽住他的手，帷帷心跳就沒了、去當小天使了！」

柔道男童撐70天不治　人本：體育界的案件都非常嚴重！

柔道男童撐70天不治　人本：體育界的案件都非常嚴重！

獨／柔道童昏迷70天亡　無良教練聽到消息反應曝

獨／柔道童昏迷70天亡　無良教練聽到消息反應曝

撐了70天！柔道童遭教練狂摔亡　檢相驗不排除解剖

撐了70天！柔道童遭教練狂摔亡　檢相驗不排除解剖

柔道童父剛生日「悲痛迎接噩耗」！7歲兒不治　父母在旁淚崩

柔道童父剛生日「悲痛迎接噩耗」！7歲兒不治　父母在旁淚崩

關鍵字：

柔道腦死人本 體育體育署

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕認了「將暫離台灣」！5月打完AZ第一劑

快訊／勞工紓困生活補貼1萬再擴大　投勞就保2萬4000元以上勞工也有份

神似羅志祥！　高職畢業裝闊少10連劈「從美魔女到大學生」

台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈

台中7歲柔道童　住院70天不治

柔道童父剛生日「悲痛迎接噩耗」！7歲兒不治　父母在旁淚崩

抱56w進場…他曬對帳單一年暴賺到937萬

賈永婕大女兒訂便當凸槌！

爸捧著柴柴睡覺　網笑：好像請神

她被老闆性侵　自尊心縫起她的嘴

柯粉護理師辱林靜儀引戰！美女醫PO美照回擊

寧夏夜市微解封　人潮出現了

百萬網美曬「車頭燈變形照」　網一看暈了

鳳梨直播捕獲「史詩級天王大咖」加入！他嚇到道歉

高雄1人確診社區全隔離！網嚇超硬

更多

最夯影音

更多
鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD
修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面