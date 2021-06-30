專題／沒教練證真的可以當教練！　柔道童之死「共犯」內幕

▲台中柔道男童被摔出了這麼大的問題，摔出了社會的注意度。大家以為主管機關應該會更積極。（圖／視覺中國）

記者潘姿吟／專題報導

今年4月，台中7歲黃姓男童，遭何姓柔道教練摔成重度昏迷，住院苦撐70天後後不治。台中地檢署已在6/4，依傷害致重傷等罪將何男起訴，建請法院加重其刑。

時間回到2個月前，事發後，中華民國柔道總會於官方粉專發文表示，何姓教練未具有柔道總會核發的教練證照之外，總會秘書長呂美儀也公開說明，以現行的法規中，總會無權干涉坊間柔道館的開設事務，也難以介入過濾各道館教學人員的身分。對於此次無證教練自行「義務授課」所引發的憾事，導致外界對柔道運動的安全性產生疑慮，總會將從約束內部會員做起，並整理出安全道館名單，提供給民眾安心的選擇，以避免類似的憾事再度發生。

似乎，發生這樣的悲劇，只跟教練個人有關，只跟證照與否有關！

「沒有教練證，怎麼可以當教練？」真的是這樣嗎？

台中市柔道委員會總幹事蔡勝良在接受多家媒體採訪時說明，委員會依循場地租借辦法、無償提供場地給何教練推廣柔道，也依照要求不得收費。

對於大家質疑何姓教練，「沒有教練證，怎麼可以當教練？」一事，蔡勝良解釋，委員會並非逃避責任，而是在台灣，從事體育運動教學，並沒有規定必須具備教練證，除非是學校的專任教練。

對此事件，柔道圈內人對外噤聲，但私下議論紛紛。若論柔道競技本身，何教練是台灣柔道協會認證有6段段位實力，加上已有10多年教學經驗，也培養出不少優秀選手，「圈內都知道，一般人黑帶初段就可以當助教，3段已經都在開班授課，更何況是6段！」蔡勝良強調，這不是在幫何教練卸責，而是闡述實際現況，說明問題的癥結不在教練證，責任的歸屬應該更審慎釐清。

只是，蔡勝良的說法，恐怕與社會大眾的期待有相當大的落差。

摔出這麼大的問題 大家以為主管機關會更積極

台中柔道男童被摔出了這麼大的問題，摔出了社會的注意度。大家以為主管機關應該會更積極。柔道男童撐70天不治 人本：體育界的案件都非常嚴重！

當時的教育部體育署，有沒有立即因應，作出任何內部檢討呢？

事件發生在4/21，不到兩天，媒體已經報得沸沸揚揚，體育署在4/28才發了一個文到各縣市政府，「為避免類似臺中市學習柔道，黃姓孩童意外事件憾事的發生，請加強督導轄下體育團體辦理的推廣活動，強化教育宣導運動安全意識與觀念。」首先是事情發生一個星期才去文，再來是公文內容不痛不癢、不著邊際，完全沒有具體作為。

不幸已經發生了，當事件經過一整個星期，主管機關發出去的公文還僅止於宣導、只是一個提醒，誰能接受這種任事態度？

直到4/29立法院教育及文化委員會中，在朝野立委要求下，教育部次長林騰蛟與體育署署長張少熙，才承諾於1個月建立教練證照查詢系統，並邀集地方政府、各單項協會開會，針對道館聘請教練訂立更明確規範，同時研議建立不適任教練通報系統。

為了平息社會各界憤怒，體育署急忙於5/31上線教練證照查詢系統，除了亡羊補牢外，若持續以只抓戰犯不抓結構性共犯的態度應付柔道男童事件，難保不幸意外不會再發生。

▲台中7歲柔道男童事件，催生了教練證照查詢系統，但這樣就可以讓憾事不再發生嗎？（資料圖／民眾提供）