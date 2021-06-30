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高雄鳳山某大樓有5確診！　陳時中：有「群聚擔憂」已做環境採檢

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

高雄市鳳山區一棟大樓某住戶因出現症狀採檢呈陽性，衛生局緊急召回181名住戶採檢並直送防疫旅館隔離。指揮官陳時中今表示，該棟大樓目前已有5人確診，有兩戶住家，一個3樓、一個7樓，因為有群聚擔憂，整個大樓相對有風險，所以已經把匡列範圍做大，社區有做環境採檢。

▲▼0630鳳山某大樓社區篩檢情形。（圖／指揮中心提供）

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▲0630鳳山某大樓社區篩檢情形。（圖／指揮中心提供）

據了解，因仁武家庭群聚中，一名確診者就住在這棟大樓，而現在有同棟不同樓層的住戶出現症狀，在尚未找到接觸媒介前，懷疑其他樓層恐怕也有接觸風險，因此才會採取強硬手段封樓採檢並隔離。

陳時中說，現在鳳山某大樓首例確診個案，同住家人已有2人也確定染疫，只是還沒列入案號，今天高雄市增加的2例，也都跟仁武群聚有關，其中有一例住在鳳山某大樓。

陳時中表示，現在整棟樓146人都列居家隔離，該案例相關人員職場匡列50人，採檢都是陰性，其中有41人列居家隔離，附近商家採檢35人都是陰性，周邊社區快篩245人，都是陰性。案14872住在大樓3樓，案14872在7樓，該樓層有2個案例，一戶前陣子是仁武群聚案例，目前一棟樓總共有5個確診。

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